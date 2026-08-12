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Španski stručnjak, koji ima 46 godina, na klupi Holandije nasledio je Ronalda Kumana, a ugovor je potpisao do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine.

Ćavi je istakao da mu predstavlja veliku čast što je dobio priliku da predvodi Holandiju, naglašavajući posebnu povezanost sa fudbalskom tradicijom te zemlje.

"Velika mi je čast što sam postao selektor Holandije. Kao neko ko je fudbalski odrastao u akademiji Barselone, pod snažnim uticajem ljudi poput Johana Krojfa i Rinusa Mihelsa, osećam posebnu povezanost sa holandskim fudbalom. Moglo bi se reći da sam na neki način njegov sin", rekao je Ćavi.

On je posebno istakao uticaj Luja van Gala, pod čijim je vođstvom debitovao za Barselonu, kao i Franka Rajkarda.

"Holandija ima bogatu fudbalsku kulturu i jasnu viziju koja mi je veoma bliska – napadački fudbal, posed lopte, kreativnost, strast i uverenje. Naravno, najvažnije je pobediti, ali želim da to radimo na način koji nosi te karakteristike i u kojem će ljudi uživati. Potencijal postoji, kao i dobra osnova na kojoj možemo da gradimo", dodao je novi selektor.

(Beta)