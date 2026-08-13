Slušaj vest

Dušan Alimpijević, selektor košarkaša Srbije, odigrao je presudnu ulogu u dovođenju Dušana Vlahovića u Bešiktaš.

Alimpijević, trener košarkaške sekcije ovog turskog kluba, priredio je "bombu" navijačima crno-bele boje iz Istanbula.

Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Kako pišu turski mediji, saga o dolasku Dušana Vlahovića verovatno se ne bi završila srećno po Bešiktaš, da nije uskočio Alimpijević.

Dušan Vlahović se duže vremena dovodio u vezu sa Bešiktašem, a sve posle inicijative trenera Vinćenca Italijana, koji je sa Vlahovićem sarađivao u Fjorentini, kada je "Dušan Silni" i upisao sebe u sam vrh svetskog fudbala.

Pošto su pregovori bili neizvesni, Italijano je molio predsednika kluba Serdara Adalija da ne prekida kontakte sa Vlahovićem.

Vlahović je posle prvih kontakata rekao da ima ponude iz Španije I Engleske i da će se javiti kad nešto bude konkretnije, kao i da Bešiktaš mora da čeka. S obzirom da Bešiktaš u jednom momentu nije mogao da stupi u kontakt sa Vlahovićem, zamoljen je za uslugu Alimpijević. On je uspeo da kontaktira srpskog fudbalera. Kada je u tome uspeo, Italijano je rekao Adaliju:

"Mogu da izdržim do kraja avgusta. Hajde da sačekamo Vlahovića. Ne prekidajmo kontakt ni sa alternativama".

Adali je prekinuo priču sa agentima Romelua Lukakua i Aleksandera Serlota, u međuvremenu je i Duško Tošić razgovarao sa Vlahovićem, pa je na kraju sportski direktor Graf otišao u Srbiju, gde se sastao sa igračem, njegovim ocem i agentom i postigao dogovor, prenose turski mediji.

Prema navodima turskih medija, Vlahović će potpisati ugovor na tri plus jednu godinu za platu od 10 miliona evra po sezoni, a za potpis će dobiti istu svotu novca.

Ne propustiteFudbalVLAHOVIĆ SE POJAVIO ISPRED NAVIJAČA BEŠIKTAŠA, PA POVEO NAVIJANJE! Srbin napravio nezapamćenu ludnicu u Istanbulu, o ovom dočeku bruji cela planeta! VIDEO
Screenshot 2026-08-12 213736.png
FudbalPRVE FOTKE DUŠANA VLAHOVIĆA NA AERODROMU U ISTANBULU! Srbin stigao, pa odmah spomenuo Partizan - njegove reči će oduševiti Grobare! FOTO
Dušan Vlahović
FudbalVLAHOVIĆ POTPISAO ZA BEŠIKTAŠ, PA SE ODMAH OGLASIO I RASPAMETIO NAVIJAČE! Njegova poruka obilazi svet, evo šta je poručio svima koji ga čekaju! VIDEO
Screenshot 2026-08-12 195831.png
FudbalCEO ISTANBUL JE "NA NOGAMA" ZBOG DUŠANA VLAHOVIĆA!! Reka navijača na ulicama, nezapamćene scene obilaze svet! Svi čekaju srpskog fudbalera! VIDEO
Screenshot 2026-08-12 184041.png
FudbalBOSFOR GORI! DUŠAN VLAHOVIĆ IMA NOVI KLUB: Srpski reprezentativac dogovorio sve detalje sa Bešiktašem
Dušan Vlahović

00:43
Dušan Vlahović digao tri prsta u Istanbulu Izvor: Besiktas JK/Youtube