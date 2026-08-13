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Alimpijević, trener košarkaške sekcije ovog turskog kluba, priredio je "bombu" navijačima crno-bele boje iz Istanbula.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako pišu turski mediji, saga o dolasku Dušana Vlahovića verovatno se ne bi završila srećno po Bešiktaš, da nije uskočio Alimpijević.

Dušan Vlahović se duže vremena dovodio u vezu sa Bešiktašem, a sve posle inicijative trenera Vinćenca Italijana, koji je sa Vlahovićem sarađivao u Fjorentini, kada je "Dušan Silni" i upisao sebe u sam vrh svetskog fudbala.

Pošto su pregovori bili neizvesni, Italijano je molio predsednika kluba Serdara Adalija da ne prekida kontakte sa Vlahovićem.

Vlahović je posle prvih kontakata rekao da ima ponude iz Španije I Engleske i da će se javiti kad nešto bude konkretnije, kao i da Bešiktaš mora da čeka. S obzirom da Bešiktaš u jednom momentu nije mogao da stupi u kontakt sa Vlahovićem, zamoljen je za uslugu Alimpijević. On je uspeo da kontaktira srpskog fudbalera. Kada je u tome uspeo, Italijano je rekao Adaliju:

"Mogu da izdržim do kraja avgusta. Hajde da sačekamo Vlahovića. Ne prekidajmo kontakt ni sa alternativama".

Adali je prekinuo priču sa agentima Romelua Lukakua i Aleksandera Serlota, u međuvremenu je i Duško Tošić razgovarao sa Vlahovićem, pa je na kraju sportski direktor Graf otišao u Srbiju, gde se sastao sa igračem, njegovim ocem i agentom i postigao dogovor, prenose turski mediji.

Prema navodima turskih medija, Vlahović će potpisati ugovor na tri plus jednu godinu za platu od 10 miliona evra po sezoni, a za potpis će dobiti istu svotu novca.