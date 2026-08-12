"Greške su deo fudbala i svakome mogu da se dogode. Najvažnije je da imamo dobru atmosferu u ekipi, da se međusobno podržavamo i verujemo da možemo mnogo bolje nego u prvom meču. Žao nam je zbog prvog meča jer mislimo da rezultat nije pokazao pravi odnos snaga. Sada moramo da damo ne 100, već 200 odsto. U fudbalu su se dešavala i veća čuda. Ići ćemo na pobedu", poručio je napadač Tobola.