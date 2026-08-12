KAZAHSTANCI VERUJU U ČUDO: Možemo da eliminišemo Partizan
Fudbaleri Partizana od 17 časova u četvrtak gostuju Tobolu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Crno-beli su u Kazahstan poneli veliki kapital, tri gola prednosti iz prvog meča.
Napadač Tobola Islam Česnokov veruje u preokret.
"Greške su deo fudbala i svakome mogu da se dogode. Najvažnije je da imamo dobru atmosferu u ekipi, da se međusobno podržavamo i verujemo da možemo mnogo bolje nego u prvom meču. Žao nam je zbog prvog meča jer mislimo da rezultat nije pokazao pravi odnos snaga. Sada moramo da damo ne 100, već 200 odsto. U fudbalu su se dešavala i veća čuda. Ići ćemo na pobedu", poručio je napadač Tobola.
Ipak, nešto se pita i Partizan.
Pobednik ovog dvomeča će u plej-of fazi igrati protiv španskog Hetafea za ulazak u Ligu konferencija.