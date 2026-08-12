Slušaj vest

Fudbaleri Partizana od 17 časova u četvrtak gostuju Tobolu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crno-beli su u Kazahstan poneli veliki kapital, tri gola prednosti iz prvog meča.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Međutim, u Tobolu smatraju da poraz 3:0 može da se nadoknadi.

Napadač Tobola Islam Česnokov veruje u preokret.

"Greške su deo fudbala i svakome mogu da se dogode. Najvažnije je da imamo dobru atmosferu u ekipi, da se međusobno podržavamo i verujemo da možemo mnogo bolje nego u prvom meču. Žao nam je zbog prvog meča jer mislimo da rezultat nije pokazao pravi odnos snaga. Sada moramo da damo ne 100, već 200 odsto. U fudbalu su se dešavala i veća čuda. Ići ćemo na pobedu", poručio je napadač Tobola.

Ipak, nešto se pita i Partizan.

Pobednik ovog dvomeča će u plej-of fazi igrati protiv španskog Hetafea za ulazak u Ligu konferencija.

Ne propustiteFudbalPARTIZAN BEZ VAŽNOG IGRAČA U KAZAHSTANU! Preskače Tobol zbog povrede!
Ognjen Ugrešić na meču Partizan - Una Štrasen
FudbalTOBOL ODLOŽIO UTAKMICU: Uoči dolaska Partizana!
partizan-tobol-749304.JPG
FudbalGROBARI NOSILI PARTIZAN DO UBEDLJIVOG TRIJUMFA: Ovako su crno-beli torpedovali Tobol
partizan-tobol-749965.JPG
FudbalTO JE PRAVI PARTIZAN: Crno-beli razgalili navijače sjajnom igrom i sa tri gola prednosti idu u Kazahstan
FK Partizan, Tobol

00:08
Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir