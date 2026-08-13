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Lionel Mesi se vratio fudbalu samo nekoliko dana nakon smrti oca Horhea, ali ga je na terenu sačekao novi bolan udarac.

Inter Majami je poražen od Leona 3:2 i eliminisan iz Liga kupa, dok je 39-godišnji Argentinac, neposredno pred meč, priznao da više nije siguran koliko dugo želi da nastavi da igra fudbal.

Nije to bio običan povratak na teren.

Samo nekoliko dana nakon što je sahranio oca Horhea, čoveka koji je bio jedan od najvažnijih ljudi u njegovom životu i fudbalskoj karijeri, Lionel Mesi ponovo je obukao dres Inter Majamija. Vratio se iz Argentine na Floridu, seo na klupu, a onda na početku drugog poluvremena zakoračio na teren.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi - prvi meč nakon smrti oca Horhea Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Dax Tamargo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Bio je to trenutak koji je imao mnogo veću težinu od obične fudbalske izmene.

Mesi je ušao umesto Danijela Pintera, dok je Inter Majami vodio 1:0. Zvanični izveštaj Liga kupa navodi da je domaćin poveo pred kraj prvog poluvremena, a da je León u prvih 45 minuta ostao bez udarca u okvir gola.

Ali sa Mesijem na terenu – nije krenulo onako kako su navijači sanjali.

León je munjevito odgovorio. Daniel Arcila izjednačio je posle kontre, Inter Majami je ponovo poveo preko Janika Brajta, a onda su Meksikanci napravili potpuni preokret. Huan Domingez pogodio je za 2:2, da bi Arcila u 83. minutu drugim golom zadao konačan udarac Majamiju.

Mesi je pokušavao, ali nije uspeo da napravi razliku.

Za 45 minuta na terenu imao je tri šuta, nijedan u okvir gola, 49 dodira s loptom i 29 preciznih pasova. Nije postigao gol niti upisao asistenciju. Inter Majami je ukupno imao 24 šuta, ali je Leónov golman Oskar Garsija završio meč sa čak sedam odbrana.

I tako se jedna od najemotivnijih večeri u Mesijevoj karijeri pretvorila u novi fudbalski udarac.

"Ne znam kako da nastavim"

Samo nekoliko sati pre utakmice, Mesi je javno pokazao koliko ga je očev odlazak slomio.

U emotivnoj poruci posvećenoj Horheu napisao je da ne zna kako će bez njega i priznao da ima ozbiljne sumnje u to da li će još dugo igrati fudbal. Njegov otac, koji je preminuo prošle nedelje u 68. godini, bio mu je i agent i jedan od najvažnijih ljudi tokom čitave karijere.

Još je potresnije ono što je Mesi otkrio o poslednjem periodu očevog života.

Horhe je tokom Svetskog prvenstva želeo da njegov sin nastavi da igra, a Mesi je kasnije govorio o tome koliko mu je bilo teško da nastupa dok je znao da se stanje njegovog oca pogoršava.

Sada je ostao bez čoveka koji ga je pratio gotovo kroz čitav fudbalski put.

A onda je, gotovo bez predaha, ponovo izašao na teren.

Oglasio se i Ronaldo

Koliko je Mesijeva poruka potresla fudbalski svet pokazuje i reakcija njegovog najvećeg rivala iz prethodne ere - Kristijana Ronalda.

Portugalac je Mesiju javno pružio podršku i poslao mu poruku snage nakon smrti oca.

Upravo zato je njegov povratak protiv Leona imao posebnu simboliku.

Nije se vratio zato što je sve bilo u redu.

Vratio se dok je još tugovao.

I nije dobio filmski kraj.

Umesto pobede i plasmana u četvrtfinale, doživljen je bolan poraz. León je pobedom završio prvu fazu takmičenja sa maksimalne tri pobede i izborio četvrtfinale, dok je Inter Majami eliminisan.