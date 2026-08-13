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Ćavi Ernandez, legenda Barselone i svetskog fudbala, postao je novi selektor reprezentacije Holandije.

Fudbalski savez Holandije potvrdio je angažman 46-godišnjeg Španca, koji će na klupi "Oranja" naslediti Ronalda Kumana.

I nije u pitanju kratkoročna saradnja.

Ćavi je potpisao ugovor do Svetskog prvenstva 2030. godine, što jasno pokazuje koliko čelnici holandskog fudbala veruju u njegovu viziju.

1/8 Vidi galeriju Legenda Barselone i španskog fudbala - Ćavi Ernandez Foto: MANAURE QUINTERO / AFP / Profimedia, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia

Prvi stranac posle 48 godina

Odluka Holanđana posebno je odjeknula zbog jedne činjenice.

Ćavi će postati prvi strani selektor Holandije od 1978. godine, kada je reprezentaciju vodio Austrijanac Ernst Hapel. Gotovo pola veka kasnije, Holanđani su ponovo otvorili vrata treneru koji nije njihov državljanin.

I to nije slučajno.

Ćavi je fudbalski stasavao pod snažnim uticajem holandske škole. Johan Krojf bio je jedna od ključnih figura u istoriji Barselone, dok je Ćavi tokom karijere sarađivao i sa Lujem van Galom, koji mu je pružio priliku da debituje za prvi tim katalonskog kluba.

Sam Ćavi je nakon imenovanja poslao jasnu poruku.

"Osećam posebnu povezanost sa holandskim fudbalom. Moglo bi se reći da sam pomalo sin holandskog fudbala", poručio je novi selektor, ističući Krojfa, Rinusa Mihelsa i Lujea van Gala kao velike uzore koji su uticali na njegovu karijeru.

Kuman otišao posle razočaranja na Svetskom prvenstvu

Ćavi na klupu dolazi posle Ronalda Kumana, koji je odlučio da ne produži ugovor nakon razočaravajućeg nastupa na Svetskom prvenstvu 2026. godine.

Holandija je takmičenje završila već u šesnaestini finala, kada je posle 1:1 u regularnom delu i produžecima eliminisana od Maroka posle izvođenja penala. Kuman je dan kasnije saopštio da odlazi.

Holanđani sada očekuju potpuno drugačiji fudbal – napadački, sa mnogo poseda i kreativnosti, upravo ono što je Ćavi godinama predstavljao kao igrač, a potom pokušavao da prenese i na svoje ekipe.

Povratak na veliku scenu

Za Ćavija je ovo ujedno i veliki povratak na trenersku scenu.

Posle završetka igračke karijere radio je u Al Sadu, a potom preuzeo Barselonu. Na klupi katalonskog velikana proveo je više od tri godine i osvojio La Ligu u sezoni 2022/23, ali je funkciju napustio 2024. godine. Od tada nije vodio klub.

Sada dobija možda i najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

Ne klub.

Reprezentaciju sa ogromnom tradicijom i nacijom koja očekuje trofeje.

A prvi veliki test stiže gotovo odmah.

Ćavi će debi na klupi Holandije imati protiv Nemačke 24. septembra u Ligi nacija.

Biće to utakmica koja će pokazati kako će se Barselonina fudbalska filozofija uklopiti u čuvenu holandsku školu - ovog puta pod vođstvom čoveka koji je i sam izrastao pod snažnim uticajem njenih najvećih imena.