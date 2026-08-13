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Tužna vest stigla je iz Albanije - preminuo je Agim Bubeći, nekadašnji reprezentativac te zemlje i jedan od junaka Fljamurtarija koji je 1987. godine Partizanu priredio jedan od najvećih šokova u istoriji evropskih takmičenja.

Bubeći je imao 63 godine, a prema navodima albanskih medija, njegovo telo pronađeno je u stanu nakon što su komšije primetile da ga nekoliko dana nisu viđale.

Noć kada je Partizan zanemeo

Bila je 1987. godina, Kup UEFA i prvi evropski okršaj Partizana sa Fljamurtarijem iz Vlore.

Crno-beli su u dvomeč ušli kao veliki favoriti, ali su u Albaniji doživeli pravi šok – Fljamurtari je slavio 2:0.

U revanšu na stadionu JNA bilo je čak 40.000 gledalaca.

Partizan je uspeo da povede 2:0 golovima Gorana Stevanovića iz penala i Fadila Vokrija i činilo se da je veliki preokret na dohvat ruke. A onda – muk na tribinama.

U 76. minutu Sokol Kušta je pogodio za 2:1 i praktično ugasio evropske nade crno-belih. Fljamurtari je prošao dalje zahvaljujući ukupnom rezultatu 3:2.

A među igračima koji su te večeri zadavali glavobolje Partizanu bio je upravo Agim Bubeći.

Legenda kluba

Bubeći je bio deo čuvene generacije Fljamurtarija koja je tih godina napravila nekoliko velikih evropskih podviga.

Iako nije on bio strelac odlučujućeg gola u Beogradu, bio je starter i u prvom i u drugom meču protiv Partizana.

Još neverovatnije, Fljamurtari se nije zaustavio na Partizanu. U narednoj rundi izbacio je nemački Vismut Aue, a onda se sastao sa slavnom Barselonom.

U prvom meču na Kamp Nou Fljamurtari je čak poveo, pre nego što je Barselona preokrenula i slavila 4:1. U revanšu u Vlori Albanci su pobedili 1:0, ali to nije bilo dovoljno za prolaz.

Za malu albansku sredinu bio je to fudbalski san.

Cela karijera u jednom klubu

Bubeći je gotovo čitavu profesionalnu karijeru proveo u Fljamurtariju.

Za klub iz Vlore nastupao je od 1987. do 2003. godine, a sa njim je osvojio i istorijsku titulu prvaka Albanije 1991. godine.

Bio je i reprezentativac Albanije. Za nacionalni tim odigrao je šest utakmica, a debitovao je 1987. godine protiv Austrije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Ipak, njegovo ime zauvek će ostati posebno upisano u istoriji Fljamurtarija zbog generacije koja je napravila čudo u Evropi.

A za navijače Partizana – zbog jedne septembarske noći 1987. godine kada je u Humskoj san o evropskom proleću iznenada postao noćna mora.

Agim Bubeći sada je otišao, ali priča o Fljamurtariju i šoku koji je priredio Partizanu pre gotovo 40 godina – i dalje živi.