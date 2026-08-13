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Ispadanje Crvene zvezde od Hapoela Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona izazvalo je veliko razočaranje među navijačima crveno-belih. Posle utakmice usledile su brojne kritike na račun igrača, trenera Dejana Stankovića i uprave...

U odbranu Zvezde i njenih čelnika stao je bivši fudbaler crveno-belih Vladislav Mirković, koji je za Telegraf istakao da sada nije vreme za dodatne podele, već za podršku klubu.

Mirković je na Marakani proveo četiri sezone, od 1999. do 2003. godine, i iz tog ugla dobro zna koliki je pritisak igranja za Crvenu zvezdu.

Mirković se najpre osvrnuo na teško veče za sve navijače Crvene zvezde i poručio da jedan loš rezultat ne sme da izbriše ono što je klub radio prethodnih godina.

– Emotivno je bilo, teško, loš dan za naš klub, za Crvenu zvezdu. Dešava se... I veliki klubovi imaju kikseve, pa i Mesi. Argentina odigra loše, pa se ne kida glava i ne lome svi igrači. Treba dati podršku Crvenoj zvezdi, upravi, Zvezdanu Terziću, koji je napravio najveći uspeh poslednjih 10 godina. Zvezda je osvojila devet titula, igrala četiri puta u Ligi šampiona, pet puta u Ligi Evrope. Dosta igrača je napravila, napravila je veliki budžet – 500 miliona evra u poslednjih 10 godina. Treba dati podršku igračima, budućem treneru i ne lomiti sve preko kolena.

Dejan Stanković je odmah nakon utakmice podneo ostavku, a Mirković smatra da bi Zvezda trebalo da razmotri opciju sa domaćim trenerom. Kao jedno od imena izdvojio je Nenada Milijaša, aktuelnog trenera TSC-a i Zvezdinu legendu.

– Ne bih sad pričao o tome. Dejan Stanković je emotivan i naš veliki zvezdaš, veliko fudbalsko ime. Treba se okrenuti narednim utakmicama i podržati Crvenu zvezdu. Zvezda je jedino što imamo u Srbiji što se tiče sportskih ekipa, jedino je Zvezda ta koja nas predstavlja svuda u Evropi i predstavlja nas poslednjih 10 godina.

Mirković je ponovio da veruje u ljude koji vode klub, a posebno je istakao težinu narednog evropskog izazova.

– Puna podrška klubu, upravi, Zvezdanu Terziću i predsedniku Mijailoviću. Sledi nam još teži rival nego što je ovaj – Viktorija Plzenj. Sada treba ući mirne glave. Sačekaćemo da vidimo ko će biti trener. Ja bih voleo da bude neki naš trener iz Srbije koji poznaje igrače, poznaje mentalitet, poznaje narod. Ima dosta mladih, dobrih trenera... Pomenuo bih Nenada Milijaša, koji je Zvezdina legenda i koji sada uspešno vodi TSC. Puna podrška klubu, oni će izabrati najbolje rešenje. Mi idemo da navijamo i da se borimo za naš klub.

Kao neko ko je četiri godine nosio dres Crvene zvezde, Mirković je upitan koliko je teško vratiti se posle ovako bolnog poraza, posebno kada već za nekoliko dana sledi novi važan evropski meč.

– Teško je, ali zato u Zvezdi igraju najbolji. Veliki je pritisak, ali u Zvezdi su najbolji, sa najvećim karakterom i najvećim znanjem. Teško je, jedna utakmica, dve, sve se lomi, gori stadion. Treba se zahvaliti navijačima, koji stalno dolaze i u lošim i u dobrim utakmicama. Oni su 12. igrač.

Mirković se osvrnuo i na kritike da se Crvena zvezda u poslednje vreme previše oslanja na strane fudbalere. Smatra da je za ozbiljan evropski nivo neophodno kombinovati domaće i strane igrače.

– To su velike i jake utakmice, ne mogu samo mladi domaći igrači. Mi smo malo tržište. Zvezda ima najbolju školu, najviše igrača je izbacila. Zvezda živi od omladinske škole, od mladih igrača. Svake godine izbacuju najbolje igrače, koji idu u najbolje svetske klubove. I ogromni su transferi, to je zahvaljujući klubu i dobrom radu.

Uprkos svemu što se dogodilo protiv Hapoela Ber Ševe, Mirković ostaje optimista kada je u pitanju nastavak sezone i veruje da Zvezda može da osvoji domaće trofeje i napravi dobar rezultat u Evropi.

– Jesam optimista. Zvezda će i ove godine biti prvak i ove godine će osvojiti duplu krunu. Izguraćemo Evropu koliko dalje budemo mogli. Ne brinem za klub, finansijski je stabilan, nije u problemu, ne zavisi ni od koga. Živi od sebe, od svojih transfera i od svog rada, što je najbitnije. Sada je najbitnija podrška, sada kada je teško. Najlakše je davati podršku kada sve ide kako treba.

Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Mirković smatra da bi navijači trebalo da budu realni kada je reč o očekivanjima u Evropi. Podseća da je Liga šampiona ogroman izazov za klub iz Srbije i da ni eventualni plasman u Ligu konferencije ne bi predstavljao katastrofu.

– Nije smak sveta i ako se igra Liga konferencije, i to je Evropa, nego smo mi navikli da je Zvezda uvek u Ligi šampiona, a to je najveći uspeh. Treba biti realan. Liga šampiona je ozbiljno takmičenje, igraju ozbiljne ekipe i ozbiljni budžeti koji su od 500 miliona do milijarde evra.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Posebno je podsetio na prošlosezonske rezultate crveno-belih i pobede protiv Lila.

– Bolje je da Zvezda igra i bude konkurentnija, kao prošle godine kada je pobeđivala ekipe poput Lila. Nijedna ekipa iz Jugoslavije nije pobedila Lil i francuskog prvoligaša dva puta. Treba biti realan, a ne sada da očekujemo, ako smo pobedili Lil, da možemo da igramo sa Realom i Barselonom. Mi smo mala zemlja, malo tržište, malo stanovnika, mali budžeti. Ovaj budžet koji Zvezda pravi od prodaje igrača, to je nestvarno.

Mirković je na kraju još jednom pozvao navijače da budu uz klub u trenutku kada je, kako kaže, podrška najpotrebnija.

– Sada je najvažnije da budemo uz Crvenu zvezdu. Kada je teško, tada se vidi ko je uz klub. Verujem u Zvezdu i verujem da će se sve ovo prevazići.