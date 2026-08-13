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Prijateljska utakmica Arsenala i Koma na stadionu "Emirejts" u Londonu je završena rezultatom 1:1, a topdžije su pobedile u penal seriji u kojoj je rezultat bio 4:3.

Majls Luis-Skeli je u 33. minutu doneo prednost Arsenalu, a najbolji detalj na utakmici je viđen 10 minuta kasnije.

Martin Baturina je dobio loptu na levoj strani u kaznenom prostoru, a pred njim su se ubrzo našla dvojica fudbalera. Fantastičnim driblingom je obojicu izbacio iz igre, a onda je snažnim udarcem "probušio" golmana Kepu Arizabalagu.

Pogledajte gol Martina Baturine:

"Mnogo sam srećan zbog gola, ali još sam srećniji zbog igre ekipe. Igrali smo protiv jednog od najvećih timova na svetu i pokazali smo da se možemo takmičiti s najboljima. Osećam se sjajno", rekao je Baturina.

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