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Fudbaler Vojvodine Stefan Stanisavljević konačno je prebrodio težak period van terena.

Nakon višemesečne pauze i procesa oporavka od neugodne povrede leđa, ofanzivac „stare dame“ ponovo trenira sa ekipom i biće uskoro spreman da pokaže na terenu šta ume. A, ume mnogo. I to svi videli prethodne sezone u dresu Novog Pazara.

Specifična i jako neugodna povreda odvojila je Stanisavljevića sa terena duže nego što je prvobitno očekivao. Suočavanje sa pauzom od četiri do pet meseci tražilo je veliku mentalnu snagu, a mladi fudbaler ne krije da mu je na početku bilo izuzetno teško da prihvati realnost i savete klupskih doktora.

– Ovo je bila „podmukla” povreda. U početku sam mislio da će oporavak trajati oko dva meseca, ali prosto je bilo nemoguće da bude tako. Meni je bilo teško da prihvatim da će oporavak trajati četiri do pet meseci, iako su mi klupski doktori govorili da moram biti strpljiv i obazriv sa tom povredom i da je za nju potrebno vreme. Dosta sam bio i tvrdoglav u početku, jer sam pokušao da radim i preko bola, iz želje da se što pre vratim na teren, ali naravno to nije davalo dobre rezultate. Ubrzo nakon toga sam se pomirio sa tim i jednostavno se prepustio procesu oporavka i išao korak po korak, dan po dan. Napokon sam je uz Božiju pomoć prebrodio. Naučio sam da budem strpljiv, to je pouka koju sam izvukao iz ove situacije – počeo je priču Stanisavljević.

Dugačke pauze uvek ostave traga i na psihološkom planu, naročito kada je u pitanju prva ozbiljnija povreda u karijeri.

– Slagao bih ako bih rekao da je bilo lako i da sam se lako nosio sa tom situacijom. Imao sam osećaj kao da mi se sve srušilo, kao da je svet stao. Mislim da je to zbog toga što sam se prvi put susreo sa ozbiljnijom povredom i u početku nisam znao kako da se nosim sa tim. Ali uz Božiju pomoć i svakodnevnim napornim radom sam prebrodio sve i sada sam spreman.

Iako je bio van stroja, sve ono što je radio prethodnih sezona nije prošlo neprimećeno kod Marka Savića. Šef stručnog štaba Vojvodine posle meča sa Radnikom rekao je da Stanisavljević profil napadača kakve izuzetno voli…

– Naravno da mi znači, pogotovo u ovom trenutku kada sam se vratio iz povrede. To mi daje dodatni motiv da stignem do željene forme i ispunim očekivanja.

Pred Vojvodinom je sada gostovanje Novom Pazaru – klubu u kojem je Stanisavljević ostavio dubok trag.

– Moram da naglasim da iz Pazara nosim samo lepe uspomene. Od prvog dana u klubu i gradu sam bio veoma lepo prihvaćen, samim tim sam pružao dobre partije na terenu. Ovom prilikom bih se zahvalio Novom Pazaru na svemu i želim im puno uspeha u nastavku sezone. Verujem da će biti teško kao i na svakoj utakmici, ali pogotovo tamo, jer je po meni to jedno od najtežih gostovanja u Superligi, zato što imaju kvalitetan tim, veliku podršku navijača… Naravno, mi gledamo sebe, svoje dvorište, mi smo Vojvodina i želimo da u svakoj utakmici dođemo do tri boda.

Povratak treninzima i ulazak u takmičarski ritam donose i ogromnu želju da konačno ponovo obuče crveno-beli dres i istrči pred novosadsku publiku.

– Iskreno, jedva čekam da istrčim pred naše navijače i zaigram svoju prvu utakmicu nakon malo duže pauze. Povratak na teren posle povrede za mene ima posebnu težinu i predstavlja veliki motiv da dam svoj maksimum u dresu Vojvodine – zaključio je Stanisavljević.