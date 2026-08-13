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Novi detalji sa suđenja o smrti Dijega Armanda Maradone ponovo su potresli Argentinu, ali i čitav fudbalski svet.

Svedočenje sudskog lekara Karlosa Kasinelija otvorilo je još mračniju sliku poslednjih sati života jednog od najvećih fudbalera svih vremena.

Kasineli, koji je učestvovao u pregledu Maradoninog tela i obdukciji, pred sudom je rekao da je slavni Argentinac, prema nalazima, mogao da bude u agoniji oko 12 sati pre smrti. Njegova procena je da je smrt nastupila između devet ujutru i podneva 25. novembra 2020. godine.

1/35 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia, Franco Romano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

A detalji koje je izneo lede krv u žilama.

Prema njegovom svedočenju, Maradona je imao izražene otoke lica, prstiju i stopala, odnosno generalizovani edem. Utvrđeni su i cerebralni edem, krvni ugrušci na zidovima srca i obostrani pleuralni izliv. Kasineli je naglasio da takva slika nije mogla da nastane preko noći – zdravstveni problemi razvijali su se najmanje nedelju dana, a možda i desetak dana.

Još jedan detalj posebno je privukao pažnju: prema ranijem svedočenju, Maradonino srce bilo je gotovo dvostruko teže od normalnog, dok su mu pluća bila puna tečnosti. Drugi sudski lekar, Federiko Korsa­niti, ocenio je da stanje nije bilo ni iznenadno ni nepredvidivo i da su osnovni znaci mogli da se uoče jednostavnim pregledom.

"Počeo je da umire 12 sati ranije"

Tužioci tvrde da je Maradona mogao da bude spašen da je na vreme prebačen u bolnicu.

Na početku novog procesa tužilac Patrisio Ferari rekao je da je medicinski tim imao priliku da reaguje, tvrdeći da je Maradona počeo da umire oko 12 sati pre nego što je proglašen mrtvim. Prema njegovim rečima, da je tokom poslednje nedelje bio prebačen u kliniku, život mu je možda mogao biti spašen.

Posebno je sporna odluka da se Maradona posle operacije mozga oporavlja kod kuće umesto u bolnici. Njegove ćerke i njihovi pravni zastupnici upravo tu odluku vide kao jedan od ključnih problema u čitavom slučaju.

Advokat Dalme i Đanine Maradone čak je u sudnici pokazao stetoskop, uz tvrdnju da taj osnovni medicinski instrument tokom dve nedelje između Maradoninog izlaska iz bolnice i smrti navodno nije stavljen na njegova prsa.

Maradona je 3. novembra 2020. operisan zbog subduralnog hematoma, odnosno krvarenja između moždanih ovojnica, a samo 22 dana kasnije pronađen je mrtav u kući u Tigreu. Zvanični uzrok smrti bio je akutni plućni edem usled pogoršanja srčane insuficijencije i hronične kardiomiopatije.

Sedmoro optuženih negira krivicu

Pred sudom se sada vodi novi proces protiv sedmoro zdravstvenih radnika – među njima su Maradonin lekar Leopoldo Luke, psihijatrica Agustina Kosakov i psiholog Karlos Dijaz, kao i medicinske sestre i drugi članovi tima. Još jedna medicinska sestra odgovara u odvojenom postupku. Optuženi negiraju odgovornost i tvrde da je Maradona preminuo usled progresivnog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Ako budu proglašeni krivim, preti im između osam i 25 godina zatvora. Očekuje se svedočenje više od 100, odnosno oko 120 svedoka, a novi proces bi trebalo da traje najmanje do jula.

Prvi proces je inače poništen prošle godine nakon što se jedna od sudija, Hulijeta Makin­tač, našla u centru skandala zbog učešća u dokumentarcu o samom slučaju. Zbog toga je čitav postupak morao da bude ponovljen.

Za porodicu i milione Maradoninih navijača, međutim, ostaje isto pitanje:

Da li je Dijego mogao da bude spasen?

Odgovor na to pitanje sada pokušava da pronađe sud u San Isidru.