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Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Zinedin Zidan ponovo se udružio sa Fabjenom Bartezom, nakon što je on danas imenovan za novog trenera golmana nacionalnog tima.

Zidan i Bartez su igrali zajedno kada je Francuska osvojila Svetsko prvenstvo 1998. i Evropsko prvenstvo 2000. godine.

Bartez je zabeležio 87 nastupa za Francusku, a poslednju utakmicu odigrao je u finalu Svetskog prvenstva 2006. godine, na kojoj je Zidan isključen u produžecima zbog udaranja glavom italijanskog defanzivca Marka Materacija.

Fabijan Bartez Foto: Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj 55-godišnji nekadašnji golman je tokom svoje karijere igrao za Tuluz, Marsej, Mančester junajted i Monako.

Zidan je takođe izabrao Davida Betonija za svog pomoćnog trenera. Betoni je bio Zidanov pomoćnik i u Real Madridu, sa kojim je sadašnji selektor Francuske osvojio tri uzastopne titule u Ligi šampiona od 2016. do 2018. godine.