POVRATAK KOJI JE ZAPALIO FRANCUSKU! Zidan doveo legendarnog golmana, šampionski tandem ponovo zajedno!
Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Zinedin Zidan ponovo se udružio sa Fabjenom Bartezom, nakon što je on danas imenovan za novog trenera golmana nacionalnog tima.
Zidan i Bartez su igrali zajedno kada je Francuska osvojila Svetsko prvenstvo 1998. i Evropsko prvenstvo 2000. godine.
Bartez je zabeležio 87 nastupa za Francusku, a poslednju utakmicu odigrao je u finalu Svetskog prvenstva 2006. godine, na kojoj je Zidan isključen u produžecima zbog udaranja glavom italijanskog defanzivca Marka Materacija.
Ovaj 55-godišnji nekadašnji golman je tokom svoje karijere igrao za Tuluz, Marsej, Mančester junajted i Monako.
Zidan je takođe izabrao Davida Betonija za svog pomoćnog trenera. Betoni je bio Zidanov pomoćnik i u Real Madridu, sa kojim je sadašnji selektor Francuske osvojio tri uzastopne titule u Ligi šampiona od 2016. do 2018. godine.
Francuska gostuje Turskoj u Ligi nacija 25. septembra, dok tri dana kasnije igra u Belgiji.