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Fudbaler Mančester sitija Žeremi Doku potpisao je danas novi petogodišnji ugovor sa tim premijeligašem.

Belgijski reprezentativac je sada vezan za Siti do 2031. godine. On je u klub stigao iz francuskog Rena 2023. godine.

Doku je izjavio da se oseća dobro u Sitiju i da se raduje igranju pod vođstvom nedavno angažovanog menadžera Enca Mareske, čiji se plan igre u velikoj meri oslanja na krilne igrače.

1/6 Vidi galeriju Enco Mareska Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

"Njegov stil fudbala je onaj koji volimo, tako da je to uzbudljivo za igrače", rekao je Doku.

Ovaj 24-godišnji fudbaler je do sada za Mančester siti odigrao 131 utakmicu i postigao 22 gola. Doku je sa Sitijem osvojio pet tofeja - jednu Premijer ligu, FA kup, Liga kup, Svetsko klupsko prvenstvo i Komjuniti šild.

Beta