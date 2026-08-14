Belgijanac produžio ugovor do 2031. godine i dobio veliko poverenje novog trenera Enca Mareske!
Fudbal
VELIKI POTPIS NA ETIHADU! Žeremi Doku ostaje u Sitiju još pet godina, Mareska mu sprema POSEBNU ULOGU!
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Fudbaler Mančester sitija Žeremi Doku potpisao je danas novi petogodišnji ugovor sa tim premijeligašem.
Belgijski reprezentativac je sada vezan za Siti do 2031. godine. On je u klub stigao iz francuskog Rena 2023. godine.
Doku je izjavio da se oseća dobro u Sitiju i da se raduje igranju pod vođstvom nedavno angažovanog menadžera Enca Mareske, čiji se plan igre u velikoj meri oslanja na krilne igrače.
Enco Mareska Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia
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"Njegov stil fudbala je onaj koji volimo, tako da je to uzbudljivo za igrače", rekao je Doku.
Ovaj 24-godišnji fudbaler je do sada za Mančester siti odigrao 131 utakmicu i postigao 22 gola. Doku je sa Sitijem osvojio pet tofeja - jednu Premijer ligu, FA kup, Liga kup, Svetsko klupsko prvenstvo i Komjuniti šild.
Beta
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