"ONO ŠTO JE MESI URADIO - NIKADA NIŠTA SLIČNO U ŽIVOTU NISAM VIDEO" Čuveni Brazilac se oglasio nakon neočekivanog povratka Argentinca na teren
Podsetimo, Lionel Mesi je zaigrao za Inter iz Majamija, a da od smrti njegovog oca nije prošlo ni sedam dana.
Horhe Mesi je bio najvažniji čovek u Lionelovom životu, ali i njegovoj karijeri, a preminuo je nakon borbe sa teškom bolešću.
Mesi je bio na očevoj sahrani, a potom se vratio u Majami gde je, neočekivano, zaigrao protiv Leona u Liga Kupu.
Inter je poražen, a Argentinac je ušao u igru početkom drugog poluvremena.
Njegov saigrač, Brazilac Kazemiro, je bio iznenađen brzim povratkom nekadašnjeg fudbalera Barselone i Pari Sen Žermena.
"On je primer. Siguran sam da prolazi kroz veoma težak period, ali njegova posvećenost, ne samo igračima već i klubu, bila je neverovatna; nikada u životu nisam video ništa slično. Sve što možemo da uradimo jeste da mu se zahvalimo što je ovde", rekao je Kazemiro nakon meča.
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