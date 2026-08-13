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Podsetimo, Lionel Mesi je zaigrao za Inter iz Majamija, a da od smrti njegovog oca nije prošlo ni sedam dana.

Horhe Mesi je bio najvažniji čovek u Lionelovom životu, ali i njegovoj karijeri, a preminuo je nakon borbe sa teškom bolešću.

Mesi je bio na očevoj sahrani, a potom se vratio u Majami gde je, neočekivano, zaigrao protiv Leona u Liga Kupu.

1/6 Vidi galeriju Sahrana Horhea Mesija, oca Lionela Mesija Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Inter je poražen, a Argentinac je ušao u igru početkom drugog poluvremena.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi - prvi meč nakon smrti oca Horhea Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Dax Tamargo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Njegov saigrač, Brazilac Kazemiro, je bio iznenađen brzim povratkom nekadašnjeg fudbalera Barselone i Pari Sen Žermena.

"On je primer. Siguran sam da prolazi kroz veoma težak period, ali njegova posvećenost, ne samo igračima već i klubu, bila je neverovatna; nikada u životu nisam video ništa slično. Sve što možemo da uradimo jeste da mu se zahvalimo što je ovde", rekao je Kazemiro nakon meča.

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