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Poznati turski novinar Ferhat Kizitaš koji radi za televiziju "Tivibu sport" tvrdi da je za zvezdinog bisera i ubedljivo najskupljeg igrača ozbiljno zainteresovan Galatasaraj.

Prema njegovim navodima ovaj klub je za Vasilija Kostova ponudio 25 miliona evra, uz 15 odsto od naredne prodaje.

Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Radi se o, do sada, finansijski najboljoj ponudi kada je reč o srpskim klubovima, a u prestonici Turske sada čekaju odgovor sa Marakane, tvrdi pomenuti novinar.

Kostov je svojim partijama tokom prethodne sezone skrenuo pažnju na sebe. Za njega se interesuju klubovi iz cele Evrope, a u Crvenoj zvezdi očekuju da njegov odlazak bude istorijski i rekordni transfer.

Kostov je prethodne sezone na 47 utakmica u svim takmičenjima postigao 14 golova uz osam asistencija, dok je ove sezone na šest utakmica četiri puta bio strelac uz jednu asistenciju.

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