NAJVEĆA PONUDA U ISTORIJI SRPSKOG FUDBALA STIGLA NA MARAKANU! Zvezdin biser u spektakularnom transferu napušta crveno-bele?!
Poznati turski novinar Ferhat Kizitaš koji radi za televiziju "Tivibu sport" tvrdi da je za zvezdinog bisera i ubedljivo najskupljeg igrača ozbiljno zainteresovan Galatasaraj.
Prema njegovim navodima ovaj klub je za Vasilija Kostova ponudio 25 miliona evra, uz 15 odsto od naredne prodaje.
Radi se o, do sada, finansijski najboljoj ponudi kada je reč o srpskim klubovima, a u prestonici Turske sada čekaju odgovor sa Marakane, tvrdi pomenuti novinar.
Kostov je svojim partijama tokom prethodne sezone skrenuo pažnju na sebe. Za njega se interesuju klubovi iz cele Evrope, a u Crvenoj zvezdi očekuju da njegov odlazak bude istorijski i rekordni transfer.
Kostov je prethodne sezone na 47 utakmica u svim takmičenjima postigao 14 golova uz osam asistencija, dok je ove sezone na šest utakmica četiri puta bio strelac uz jednu asistenciju.
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