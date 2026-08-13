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Crvena zvezda će uskoro ozvaničiti dolazak Alberta Rijere na poziciju šefa stručnog štaba.

Nakon ostavke koju je podneo Dejan Stanković rukovodeći ljudi srpskog kluba su morali brzo da reaguju, a za njih je bilo dobro što je čovek kojeg su pokušali da dovedu ove zime trenutno bez kluba.

Španac je bio želja pre svega zbog odličnog posla koji je napravio u slovenačkom Celju. Radi se o treneru koji je bio poznato ima tokom svoje igračke karijere koju su obeležile partije u dresu reprezentacije Španije, ali i transfer u Liverpul.

Ko je novi trener Crvene zvezde Albert Rijera?

Rođen je 15. aprila 1982. godine u Manakoru na španskom ostrvu Majorka. Fudbalom je počeo da se bavi u mlađim kategorijama kluba iz rodnog mesta. Igrao je u veznom redu, najviše na levoj strani terena, a profesionalnu karijeru je započeo početkom dvehiljaditih. Tokom igračke karijere je nastupao u više evropskih zemalja.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

U Španiji je, pored Majorke sa kojom je osvojio nacionalni Kup, igrao još i za Espanjol. Između ta dva tima igrao je za Bordo, a tokom period u Espanjolu je jednu polusezonu proveo kao pozajmjeni igrač u Mančester sitiju.

Na leto 2008. godine je ostvario transfer karijere, pošto je Liverpul za njega izdvojio oko 100 miliona evra. U slavnom klubu se nije najbolje snašao, a posle dve sezone je njegov ugovor otkupio Olimpijakosa, a godinu dana kasnije je isto uradio Galatasaraj.

U Istanbulu se zadržao dve i po sezone i na zimu 2014. godine je otišao u Votford, a odatle na kraju sezone u Udineze. U martu 2015. godine je kao slobodan igrač odlučio da se vrati u Majorku, ali je ubrzo otišao u Sloveniju gde je igrao za Zavrč i potom Koper u kojem je na leto 2016. godine završio karijeru.

Za reprezentaciju Španije je debitovao je 2007. godine i u dresu nacionalnog tima je zabeležio 16 nastupa uz četiri postignuta gola. Tokom tog perioda bio je deo generacije koja je predstavljala jednu od najuspešnijih u istoriji španskog fudbala.



Nakon završetka igračke karijere je započeo trenersku, a do sada je kao glavni trener vodio Olimpiju, Celje, Bordo i Ajtraht. Međutim, tokom karijere pratili su ga određeni problemi i incidenti.

Bio član slavne generacije "furije" Za reprezentaciju Španije Rijera je debitovao je 2007. godine i u dresu nacionalnog tima je zabeležio 16 nastupa uz četiri postignuta gola. Tokom tog perioda bio je deo generacije koja je predstavljala jednu od najuspešnijih u istoriji španskog fudbala.

Tako je 2004. dok je bio u Olimpiji doživeo pretnje maskiranih huligana, a na udaru je bio i predsednik kluba. Delo je navelo da su huligani došli na prvu konferenciju i pretili Rijeri i predsedniku.

1/9 Vidi galeriju Kup Slovenije 2025 Slaviša Stojanović Albert Rijera Foto: Printskrin

Posle finala Kupa Slovenije izmedu Celja, koji je tada vodio, i Kopra, Rijera je krenuo prema klupi rivala. U incidentu su učestvovali pomoćnik trenera Savo Pavićević i sportski direktor Kopra Ivica Guberac. Kako je naveo portal Ekipa, Rijera je najpre provocirao klupu Kopra, Pavićević je krenuo prema njemu i pokušao da ga udari nogom, a potom je i Guberac želeo fizicki obračun sa Špancem. Rijera je takode pokušao da se obracuna sa Gubercem. Trener Celja kažnjen je zabranom ulaska na stadion tokom pet utakmica, dok je Pavićević dobio četiri, a Guberac tri utakmice kazne.

Prema neproverenim informacijama Rijera tokom perioda u Bordou imao više ozbiljnih sukoba i veoma loše odnose s pojedinim igračima. Postoje ozbiljne optužbe o njegovom ponašanju prema fudbalerima. Na primer, Ekip je pisao o njegovom sukobu sa Stianom Gregersenom.

U drugom mandatu u Celju na utakmici protiv TNS ušao je u raspravu s klupom velškog tima. Hrvatski gol je objavio da je ošamario pomoćnog trenera TNS Simona Smita, nakon čega su ga ljudi iz njegovog okruženja odvukli i smirili. Sport sport iz BiH je objavio tekst u kojem tvrdi da je Rijera ponizio skupocenog napadača i rekao mu da je debeo.

U Ajntrahtu iz Frankfurta je dočekan kao "spasilac", međutim potrajao je samo 14 utakmica i nemački bundesligaš je požurio da ga otpusti. Nisu bili zadovoljni rezultatima, igrom, narocito ne atmosferom oko kluba, pošto je Rijera uspeo s mnogima da se posvađa za kratko vreme.