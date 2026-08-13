Golman Fudbalskog kluba Vojvodina Dragan Rosić produžio je ugovor sa novosadskim klubom do 2029. godine.
Fudbal
VOŠA ZAKLJUČALA SVOJU MREŽU: Rosić ostaje u Novom Sadu do 2029. godine!
Slušaj vest
"Fudbalski klub Vojvodina sa zadovoljstvom objavljuje da je Dragan Rosić potpisao novi ugovor, do leta 2029. godine. Želimo mu mirnu mrežu i mnogo sreće, uspeja i trofeja u našem klubu", piše u saopštenju Vojvodine.
Rosić (29) je u Vojvodinu došao 2024. godine iz Radničkog iz Niša, i od tad je odigrao ukupno 72 utakmice za novosadski klub, ne primivši gol na 26 mečeva.
Sa Vojvodinom je u dva navrata bio vicešampion Kupa Srbije, a prošle sezone je pomogao klubu iz Novog Sada i da završi na drugom mestu na tabeli državnog prvenstva.
(Beta)
Reaguj
Komentariši