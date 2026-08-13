Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

"Fudbalski klub Vojvodina sa zadovoljstvom objavljuje da je Dragan Rosić potpisao novi ugovor, do leta 2029. godine. Želimo mu mirnu mrežu i mnogo sreće, uspeja i trofeja u našem klubu", piše u saopštenju Vojvodine.

Rosić (29) je u Vojvodinu došao 2024. godine iz Radničkog iz Niša, i od tad je odigrao ukupno 72 utakmice za novosadski klub, ne primivši gol na 26 mečeva.

Sa Vojvodinom je u dva navrata bio vicešampion Kupa Srbije, a prošle sezone je pomogao klubu iz Novog Sada i da završi na drugom mestu na tabeli državnog prvenstva.

(Beta)