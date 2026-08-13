Slušaj vest

"Fudbalski klub Vojvodina sa zadovoljstvom objavljuje da je Dragan Rosić potpisao novi ugovor, do leta 2029. godine. Želimo mu mirnu mrežu i mnogo sreće, uspeja i trofeja u našem klubu", piše u saopštenju Vojvodine.

Rosić (29) je u Vojvodinu došao 2024. godine iz Radničkog iz Niša, i od tad je odigrao ukupno 72 utakmice za novosadski klub, ne primivši gol na 26 mečeva.

Sa Vojvodinom je u dva navrata bio vicešampion Kupa Srbije, a prošle sezone je pomogao klubu iz Novog Sada i da završi na drugom mestu na tabeli državnog prvenstva.

(Beta)

Ne propustiteFudbalKAKO SU NAVIJAČI NAPALI NOVOG TRENERA ZVEZDE? Upali na konferenciju i nastao potpuni haos! (VIDEO)
Albert Rijera
FudbalNAJVEĆA PONUDA U ISTORIJI SRPSKOG FUDBALA STIGLA NA MARAKANU! Zvezdin biser u spektakularnom transferu napušta crveno-bele?!
Vasilije Kostov
FudbalOTKRIVAMO! REŠENA "MISTERIJA" VLAHOVIĆA SA DVE GAJBICE PARADAJZA: Predsednik Bešiktaša stoji iza svega, otišao je u jedan restoran u Beogradu...
Dušan Vlahović
Fudbal"ONO ŠTO JE MESI URADIO - NIKADA NIŠTA SLIČNO U ŽIVOTU NISAM VIDEO" Čuveni Brazilac se oglasio nakon neočekivanog povratka Argentinca na teren
Lionel Mesi

05:07
"NIJEDAN HRVAT NIJE OSUĐEN U "OLUJI!" Svedoci progona Srba otkrili kroz šta su prošli :Komšija sa kojim sam igrao fudbal dobio je zadatak da ubije mog oca.. Izvor: Kurir televizija