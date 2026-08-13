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Fudbaleri Partizana trenutno u Kazahstanu igraju protiv Tobola revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Tim Saše Ilića iz prvog meča u Humskoj ima lepu zalihu od tri gola prednosti - 3:0.

Ipak, današnja utakmica je loše počela po crno-bele, pošto domaći tim vodi od 8. minuta.

Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Česnokov je doveo domaćina u vođstvo. Fenomenalan volej napadača Tobola posle centaršuta sa leve strane, Krunić je bio nemoćan.

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Navijanje istočne tribine na utakmici Partizan - Tobol Izvor: МONDO/Dušan Ninković