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Fudbaleri Partizana trenutno u Kazahstanu igraju protiv Tobola revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Tim Saše Ilića iz prvog meča u Humskoj ima lepu zalihu od tri gola prednosti - 3:0.

Današnji meč je loše počeo po crno-bele, pošto su domaćini poveli u 8.minutu, ali su gosti iz Beograda poravnali rezultat u 47. minutu. 

Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Vukotić je izveo udarac iz ugla, Mitrović telom zahvatio loptu, a golman Busurmanov je uspeo da je odbrani. Međutim, bio je duboko iza gol crte, pa je sudija iz Italije pokazao na centar. Bila je prilično zbunjujuća situacija na obe strane.

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Navijanje istočne tribine na utakmici Partizan - Tobol Izvor: МONDO/Dušan Ninković