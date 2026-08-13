U revanšu protiv Tobola, Partizan je izjednačio na bizaran način.
Fudbal
CRNO-BELI NA BIZARAN NAČIN STIGLI DO IZJEDNAČENJA! O ovom golu Partizana će se dugo pričati! VIDEO
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Fudbaleri Partizana trenutno u Kazahstanu igraju protiv Tobola revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Tim Saše Ilića iz prvog meča u Humskoj ima lepu zalihu od tri gola prednosti - 3:0.
Današnji meč je loše počeo po crno-bele, pošto su domaćini poveli u 8.minutu, ali su gosti iz Beograda poravnali rezultat u 47. minutu.
Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport
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Vukotić je izveo udarac iz ugla, Mitrović telom zahvatio loptu, a golman Busurmanov je uspeo da je odbrani. Međutim, bio je duboko iza gol crte, pa je sudija iz Italije pokazao na centar. Bila je prilično zbunjujuća situacija na obe strane.
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