Današnji meč je loše počeo po crno-bele, pošto su domaćini poveli u 8.minutu, ali su gosti iz Beograda poravnali rezultat u 47. minutu.

Vukotić je izveo udarac iz ugla, Mitrović telom zahvatio loptu, a golman Busurmanov je uspeo da je odbrani. Međutim, bio je duboko iza gol crte, pa je sudija iz Italije pokazao na centar. Bila je prilično zbunjujuća situacija na obe strane.