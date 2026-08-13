Slušaj vest

Fudbaleri Partizana plasirali su se u plej-of za plasman u Ligu konferencija, pošto su danas u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija, na gostujućem terenu u Kostanaju, pobedili kazahstanski Tobol 2:1.

1/5 Vidi galeriju Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Partizan je u prvoj utakmici, odigranoj u Beogradu, bio bolji 3:0, pa je u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 5:1.

Nakon meča utiske je izneo trener crno-belih Saša Ilić:

- Ono što je naš problem bio pogotov u prvom poluvremenu je veliki strah kod mojih igrača i ova atmsofera nije prijatna, ali ne smemo tako uplašeno da delujemo. U drugom poluvremenu je mnogo bolje bilo, imali smo više šansi - rekao je Ilić i potom dodao:

- Imali smo dva igrača koji su imali po žuti karton, nije se utakmica odvijala u pravcu u kom smo mi želeli. Igrali koji su ušli uneli su živost.

Detaljnije je obrazložio razloge zbog kojih nije dobio priliku na ovoj utakmici:

- Simić je odigrao četiri utakmice, pre toga nije prošao pripreme i zbog toga je danas pauzirao.

Partizan će u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija igrati protiv Hetafea.

- Neke hajlajtsove sam pogledao, pamtim ekipu iz prošle godine, špasla liga ima na našj televitiji, izuzetno disciplinovani, primaju mali broj golova, prave probleme i najvećim ekipama u Španiji, biće izuzetno teško.