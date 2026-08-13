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Fudbaleri Partizana plasirali su se u plej-of za plasman u Ligu konferencija, pošto su danas u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija, na gostujućem terenu u Kostanaju, pobedili kazahstanski Tobol 2:1.

Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Partizan je u prvoj utakmici, odigranoj u Beogradu, bio bolji 3:0, pa je u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 5:1.

Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:

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