Partizan će u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija igrati protiv Hetafea.
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE PARTIZAN ZAKAZAO SPEKTAKL SA HETAFEOM! Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice! VIDEO
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Fudbaleri Partizana plasirali su se u plej-of za plasman u Ligu konferencija, pošto su danas u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija, na gostujućem terenu u Kostanaju, pobedili kazahstanski Tobol 2:1.
Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport
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Partizan je u prvoj utakmici, odigranoj u Beogradu, bio bolji 3:0, pa je u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 5:1.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:
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