Rodri dobija duel protiv Majkla Olisea na meču Španije i Francuske u polufinalu SP 2026.

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Pregovori dva kluba se nastavljaju, a na "Kamp nou" veruju da bi posao ipak mogao da bude završen tokom predstojećeg vikenda, prenose katalonski mediji.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Barselona je najpre pokušala da ispita stav engleskog kluba ponudom od 45 miliona evra, uz bonuse zahvaljujući kojima bi ukupna suma mogla da dostigne 50 miliona. Takav predlog nije zadovoljio čelnike Sitija, pa je ubrzo stigla poboljšana ponuda.

Katalonci su potom bili spremni da kompletan paket podignu na 60 miliona evra, računajući i sve predviđene bonuse. Međutim, ni to nije bilo dovoljno. Iz Mančestera je navodno stigla jasna poruka da za Rodrija očekuju oko 80 miliona evra.

Barselona bi u petak trebalo da pošalje novu ponudu, vrednu ukupno 70 miliona evra sa svim bonusima. U klubu postoji optimizam da bi upravo taj predlog mogao da približi dve strane konačnom dogovoru i omogući da transfer bude završen tokom vikenda.

Trener Barselone Hansi Flik želeo bi da Rodrija već naredne sedmice ima na treninzima ekipe. Plan je da iskusni vezista postepeno podiže formu i priprema se za povratak na teren, dok Kataloncima ostaje da prethodno pronađu zajednički jezik sa Mančester sitijem.