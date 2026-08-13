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Tim Saše Ilića je protiv Tobola u revanšu u Kazahstanu slavio sa 2:1, te je ukupnim rezultatom 5:1 prošao u završnu rundu kvalifikacija.

Gol za domaćina postigao je Česnokov u 7. minutu, dok je Mitrović u 47. minutu otklonio sve brige oko krajnjeg ishoda. Konačan rezultat je postavio Šaka Traore u drugom minutu zaustavnog vremena.

Partizan je tako ostvario sve četiri pobede do sada u kvalifikacijama.

Crno-beli će narednog četvrtka 20. avgusta gostovati Hetafeu u predgrađu Madrida, a revanš je sedam dana kasnije u Humskoj. Biće to šansa da tim iz Humske zaigra u grupnoj fazi posle tri godine.

Na konferencije za medije posle meča govorio je trener crno-belih Saša Ilić.

1/5 Vidi galeriju Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

"Prvo da pohvalim atmosferu i naše navijače koji su došli u velikom broju i posebno ovoj dvojici momaka koji su prevalili skoro 6000 kilometara da bi nas gledali. Znam da igra nije bila baš savršena, ali smo na kraju uspeli da pobedimo i ovo je pobeda za sve njih."

Otkrio je i razlog lošeg starta:

"Što se utakmice tiče, dva razlićita poluvremena, ušli smo mnogo uplašeni i nepovezani, to nas je koštalo pogotka, posle su postojali momenti kada sam mislio da smo se stabilizovali. Ponovo smo pred kraj poluvremena ušli u onaj naš čuveni "mod". Drugo poluvreme totalno drugačije sa velikom energijom svih igrača, stvorili smo pregršt šansi, na kraju i pobedili."

Ilić smatra da sve polazi iz glave.

"Mi smo spremni, sa fizičke strane nemamo problem, imamo malo sa mentalne. Video sam veliki strah kod mojih igrača u prvih 20 minuta. Nismo mogli da se konsolidujemo. U tim momentima smo imali i određenu dozu sreće. Dobra stvar je što smo u drugo poluvreme ušli totalno drugačije, sa većim intenzitetom, agresijom, napali protivnika i napravili dovoljan broj prilika. Na kraju smo pobedili što je jako bitno i za klub i za koeficijent i za narednu utakmicu će biti bitno u kojoj igramo protiv Hetafea."

Crno-beli su imali bezbroj prilika u drugom poluvremenu, mogli su da postignu i neki gol više:

"To se dešava, najbitnije mi je da stvaramo prilike, vratiće nam se na nekoj drugoj utakmici, dešava se. Ono što im zameram jeste da moraju da veruju u svoj kvalitet i da ulaze mnogo opuštenije u utakmicu, da veruju u sebe.", objasnio je Ilić.

Ponovo se vratio na pad u igri koji se ponavlja iz meča u meč.

"Nama se to dešava često tokom ovih osam, devet utakmica, gde imamo određene momente gde imamo neshvatljiv pad, i to traje i teško se vadimo iz tog lošeg momenta. Tako je bilo i danas. Iako smo izuzetno mlada ekipa, mislim da momci imaju određeni potencijal i moraju to da pokažu, jer mi je neshvatljivo da igramo tako u prvih 15-20 minuta, a da je u drugom poluvremenu potpuno drugačije."

Sada slede pripreme za ono najteže - Hetafe:

"Počećemo sa sastancima i grupnim i individualnim, da objasnimo igračima da samo treba da igraju fudbal onako kako znaju i umeju. Greške su sastavni deo igre i da je to dozvoljeno, ali da neke taktičke stvari koje su nam se ponavljale nisu dozvoljene. Svesni su da igramo protiv tima iz španske lige, svesni smo gde je španska liga da su generalno veliki favoriti u tom dvomeču, ali naši igrači će dati maksimum i da moraju malo da se opuste. Sigurno će u Španiji biti bučnije nego što je to bilo danas.", zaključio je Ilić.