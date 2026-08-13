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Ovosezonski fudbalski Superkup Španije biće održan od 2. do 7. februara u Istanbulu, saopštio je danas njegov aktuelni osvajač, Fudbalski klub Barselona.

Pored Barselone, aktuelnog prvaka Španije, u Superkupu će ove sezone igrati i vicešampion države Real Madrid, osvajač Kupa Kralja Real Sosijedad i vicešampion Kupa Kralja Atletiko Madrid.

Superkup Španije je prethodnih godina bio održan u Saudijskoj Arabiji, ali ove godine to neće biti moguće, pošto će ta zemlja u isto vreme biti domaćin i AFC Azijskog kupa.

Barselona je osvojila poslednja dva izdanja Superkupa Španije i rekorder je po broju osvojenih trofeja u tom takmičenju sa ukupno 16 titula.