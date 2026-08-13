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Vest o njegovoj smrti saopštio je Fudbalski savez Tiringije.

Adolf Prokop je tokom gotovo dve decenije na najvećoj sceni izgradio impresivnu sudijsku karijeru, a njegovo ime ostalo je vezano za neke od najvažnijih utakmica evropskog i svetskog fudbala tog vremena.

"Njegovim odlaskom tiringijski fudbal gubi sudijsku ličnost koja je obeležila svoje vreme i čoveka koji je decenijama s velikom strašću pratio i oblikovao fudbal", objavio je Savez opraštajući se od Prokopa.

Rođen je 2. februara 1939. godine, a utakmice najvišeg ranga fudbala Istočne Nemačke sudio je od 1969. do 1988. U DDR Oberligi sakupio je čak 283 meča, dok se na FIFA listi nalazio od 1973. godine pa sve do završetka karijere.

Koliki je ugled imao najbolje pokazuje podatak da je pravdu delio na čak dva Svetska i dva Evropska prvenstva. Bio je učesnik Mundijala 1978. u Argentini i 1982. u Španiji, kao i Evropskih prvenstava 1980. u Italiji i 1984. u Francuskoj. Sudio je i na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine.

Tokom međunarodne karijere vodio je 27 reprezentativnih utakmica i čak 60 mečeva evropskih klupskih takmičenja. Posebno mesto zauzimaju tri velika evropska finala. Sudio je Superkup Evrope 1979. između Notingem Foresta i Barselone, finale Kupa UEFA 1981. između Ipsviča i AZ Alkmara, kao i finale Kupa pobednika kupova 1984. godine, kada je Juventus savladao Porto sa 2:1.

Ipak, njegovu biografiju pratila je i kontroverzna politička epizoda. Deutschlandfunk je ranije objavio da je Prokop bio oficir istočnonemačkog Ministarstva državne bezbednosti, poznatijeg kao Štazi, kao i da je u svojstvu "oficira na posebnom zadatku" stigao do čina potpukovnika.