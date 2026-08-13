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Tim Saše Ilića je protiv Tobola u revanšu u Kazahstanu slavio sa 2:1, te je ukupnim rezultatom 5:1 prošao u završnu rundu kvalifikacija.

Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Konačan rezultat je postavio Šaka Traore u drugom minutu zaustavnog vremena.

Pogledajte gol Partizana za pobedu:

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Fudbaleri Partizana stižu na utakmicu protiv Tobola Izvor: МONDO/Dušan Ninković