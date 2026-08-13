Fudbaleri Partizana plasirali su se u plej-of Lige konferencija.
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE TRAORE U NADOKNADI VREMENA DONEO PREOKRET PARTIZANU! Ovako je Partizan pobedio Tobol i plasirao se u plej-of Lige konferencija!
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Tim Saše Ilića je protiv Tobola u revanšu u Kazahstanu slavio sa 2:1, te je ukupnim rezultatom 5:1 prošao u završnu rundu kvalifikacija.
Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport
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Konačan rezultat je postavio Šaka Traore u drugom minutu zaustavnog vremena.
Pogledajte gol Partizana za pobedu:
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