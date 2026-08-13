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Tim Saše Ilića je protiv Tobola u revanšu u Kazahstanu slavio sa 2:1, te je ukupnim rezultatom 5:1 prošao u završnu rundu kvalifikacija.

1/5 Vidi galeriju Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Ovaj uspeh doneo je Partizanu bodove za nacionalni koeficijent i kao i finansijsku dobit klubu.

Partizanova pobeda u revanšu rezultatom 2:1 donela je jedan bod za nacionalni koeficijent Srbije, jer UEFA pobedu u kvalifikacijama vrednuje jednim bodom. Pošto Srbija ima četiri predstavnika u evropskim takmičenjima, taj bod se deli sa četiri, pa je crno-beli trijumf doneo Srbiji 0,250 bodova na nacionalni koeficijent.

Kada je o novcu reč, prema zvaničnoj UEFA raspodeli novca za sezonu 2026/27, Partizanu za sada pripada 350.000 evra na ime premija za odigrane kvalifikacione runde.

Naime, UEFA je za svaki odigrani kvalifikacioni krug ove sezone predvidela fiksnu premiju od 175.000 evra. Partizan je u kvalifikacije krenuo od drugog kola, pa je do sada odigrao dva kvalifikaciona dvomeča – protiv Strasena, a zatim i Tobola.

To znači:

175.000 evra – drugo kolo

175.000 evra – treće kolo

175.000 evra - nastup u plej-ofu

Ukupno: 525.000 evra