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Tim Saše Ilića je protiv Tobola u revanšu u Kazahstanu slavio sa 2:1, te je ukupnim rezultatom 5:1 prošao u završnu rundu kvalifikacija.

1/5 Vidi galeriju Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Gol za domaćina postigao je Česnokov u 7. minutu, dok je Mitrović u 47. minutu otklonio sve brige oko krajnjeg ishoda. Konačan rezultat je postavio Šaka Traore u drugom minutu zaustavnog vremena.

Partizan je tako ostvario sve četiri pobede do sada u kvalifikacijama.

Crno-beli će narednog četvrtka 20. avgusta gostovati Hetafeu u predgrađu Madrida, a revanš je sedam dana kasnije u Humskoj. Biće to šansa da tim iz Humske zaigra u grupnoj fazi posle tri godine.

Svoj impresije posle meča izneo je kapiten crno-belih na ovom meču Milan Vukotić.

"Nije bilo kako smo zamišljali to prvo poluvreme. Digli su se ofanzivno, teško je kad imate visoke napadače, a ide visoka lopta preko zadnje linije. Sve u svemu – pobeda, to znači. Pet i nešto sati smo putovali, teren težak, visoka trava, razlika tri sata. Teško je da se priviknete. Ali, pobedili smo i idemo dalje", rekao je on.

Zatim je ušao u kratku analizu meča.

"Bila je zanimljiva utakmica, dosta šansi i za njih i za nas. Nismo bili dobri u prvom poluvremenu, ali izmene su ušle i rešile utakmicu. Nama je svaki igrač bitan i svako ko uđe mora da bude na 100%".

Prokomentarisao je i narednog rivala.

"Nismo ni gledali previše Hetafe, ne znamo o kojoj ekipi se radi. Španski klub, biće lep fudbal, tehničari... Daćemo sve od sebe da pobedimo eto i obe utakmice i plasiramo se u Ligu konferencije", podvukao je Vukotić.