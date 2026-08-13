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Fudbalski klub Hetafe saopštio je danas da je potpisao trogodišnji ugovor sa Enesom Unalom.

Hetafe Foto: Dennis Goodwin / imago sportfotodienst / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

 Finansijski detalji nisu objavljeni.

Unal (29) je u Hetafe stigao iz Bornmuta. On je bio član engleskog kluba od januara 2024. godine, a pre toga je od 2020. do 2024. igrao za Hetafe.

Turski fudbaler je ranije igrao za Viljareal, Levante, Valjadolid, Tvente, NAC Bredu, Genk, Mančester siti i Bursu. Za reprezentaciju Turske je od 2015. do 2024. godine nastupio na 34 meča.

Dvadesetdevetogodišnji turski reprezentativac dobro zna šta ga čeka na „Koliseumu“. U prvom mandatu za Hetafe je odigrao 109 utakmica i postigao 36 golova. Tim učinkom svrstao se među najbolje strelce kluba u istoriji Primere, a ispred njega su samo Haime Mata, Manu del Moral i njegov sadašnji saigrač Borha Majoral.

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