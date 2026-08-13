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Radi se o momku rođenom 22. aprila 2005. godine u Smederevskoj Palanci, a koji je u klub sa Banovog brda došao još u mlađim kategorijama.

Stojanović, kojem je osnovna pozicija štoper, a jednako dobro pokriva i mesta levog i desnog beka, za Čukarički je debitovao 23. februara 2005. godine u duelu protiv ubskog Jedinstva, a u međuvremenu je za Brđane odigrao 41 utakmicu. Stojanović je stigao i do dresa mlade reprezentacije Srbije.

„Lazar je pre svega sjajan momak, ali i igrač koji pokriva nekoliko pozicija. Pravilno se razvijao, bio izuzetno posvećen na svakom treningu, na svakoj utakmici i kao nagrada stigao je ovaj transfer. U Al Šababu će biti na jednogodišnjoj pozajmici sa pravom otkupa, želimo mu svu sreću. Izašli smo u susret našem igraču, pružili mogućnost da zaradi, a verujemo i da će se pokazati u prvom inostranom klubu u karijeri, u vrlo zahtevnoj ligi u kojoj igraju neke od najvećih zvezda svetskog fudbala“, kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

1/5 Vidi galeriju Milan Đoković postiže pogodak na meču Radnički Niš - Čukarički Foto: Arena sport /youtube printscreen

Al Šabab se trenutno priprema za prvi meč u saudijskoj ligi u sezoni 2026/27, protiv Al Kadsije, liga u ovoj zemlji startovaće već danas.

„Zahvalan sam pre svega Čukaričkom i svih ljudima u klubu, upravi, stručnom štabu, saigračima i zaposlenima, koji su bili uz mene svih ovih godina, od kako sam stigao na Banovo brdo. Privilegija je bila nositi dres najorganizovanijeg kluba u Srbiji, siguran sam da će u nastavku sezone Čukarički ostvariti ciljeve i biti u vrhu srpskog fudbala, a ja ću biti jedan od največih navijača. Preda mnom je novi izazov u karijeri, prvi inostrani klub, liga u kojoj ću imati priliku za napredak. Poznato je ko sve nastupa u Saudijskoj Arabiji i zaista će biti zadovoljstvo da se oprobam u toj konkurenciji, jedva čekam početak sezone“, kazao je Lazar Stojanović.