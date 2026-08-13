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Kako je Kurir objavio još u sredu uveče, Albert Rijera je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom.

I dok javnost još uvek nagađa šta je to što će španski stručnjak promeniti u timu Zvezde pred veoma bitna dva meča sa Vitorijom iz Plzenja u plej-ofu sa Ligu Evrope, iskustva iz prethodnih kluba koje je vodio jasno pokazuju kakve novosti uslediti u svlačionici.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Albert Rijera je bio pred vratima Marakane prošle zime, ali je "skrenuo levo" i otišao u Nemačku, gde je preuzeo Ajntraht iz Frankfurta. Tamo je otkrio svoja pravila koja važe za svlačionicu.

"Prvi sastanak sa timom nije bio ni o čemu što ima veze sa terenom, već o uvođenju pravila koja se tiču discipline. Veoma su jasna", kazao je Rijera u Frankfurtu.

"Zašto uvodim pravila? Pre svega, jer smo svi mi osobe, a posle toga dolaze naše profesije. Posle toga smo treneri, doktori, igrači... Pre svega smo osobe. A, ovde smo seli svi zajedno sa radnicima u klubu, medicinskim osobljem, tehničkim osobljem... I dogovorili smo se da uspostavimo pravila ne zato što sam diktator, 'tata' ili policajac. Ne, to ne želim. Ja sam trener, ali ova pravila se odnose na sve. Pričali smo, pogledali smo se u oči i više ne moramo da pričamo o tome. Ona se odnose na sve".

Pomenuo je da je veoma strog u primeni istih.

"Istina je da sam veoma strog u vezi sa ovim, jer veoma držim do toga. Postoje tri pravila koja su zalepljena u svlačionici i tamo već imaju papir postavljen. Ta tri pravila moraju da se primenjuju svakog dana. U klubu svi moramo da ih poštujemo da bismo stvorili dobru atmosferu".

Tri pravila Alberta Rijere su:

Pravilo 1: Poštovanje u svlačionici. To dolazi pre svega.

Pravilo 2: Igraš onako kako treniraš.

Pravilo 3: Postavljaj uvek pitanje samom sebi - šta pružam ovom timu sa loptom i bez nje?