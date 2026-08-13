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Njegov dosadašnji klub, Katsina junajted, bio je prinuđen da se hitno obrati javnosti i demantuje glasine o tome kako je nesrećni sportista navodno davao znake života u mrtvačnici.

Smrt se dogodila na samom početku prijateljskog okršaja između Katsina junajteda i Niger Tornadosa, kada se Ozor iznenada srušio na travnjak. Iako je medicinski tim momentalno reagovao i prevezao ga u bolnicu, lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju najgore.

Iako je zvanična smrt proglašena u četvrtak ujutru, ubrzo su se pojavile dezinformacije da su u mrtvačnici navodno uočeni otkucaji njegovog srca, te da je vraćen na odeljenje intenzivne nege. Dok su se navijači i dalje nadali čudu, čelnici kluba morali su da preseku medijske nagađanja i stave tačku na širenje izmišljotina.

- Slomljenog srca želimo da objasnimo sve okolnosti koje okružuju tragičnu smrt Šinedua Ozora koji je kolabirao na terenu tokom prijateljske utakmice. Uprkos velikim naporima lekara, Šinedu je preminuo - stoji u saopštenju kluba u kome se dalje dodaje:

Videli smo navode da je Šinedu naknadno povratio svest ili da je ‘oživeo’. Razumemo da ljudi žele da vest o njegovoj smrti ne bude istina. Svi to želimi. Ali, nažalost, ti navodi nisu tačni. Momenat nade ne sme da se pretvori u priču da je Šinedu preživeo. Nije povratio svest, preminuo je. Znamo da je teško to prihvatiti, znamo da ljudi pokušavaju da shvate. Ali, morate da razumete da je bol porodice neopisiva. Molimo vas, iz dubine srca, prestanite sa ovim spekulacijama. Prestanite sa lažnim izveštavanjima. Prestanite da širite neproverene informacije“, naveo je klub.