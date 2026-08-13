SADA JE SVE POZNATO! BEŠIKTAŠ OBJAVIO KOLIKO ĆE VLAHOVIĆ ZARAĐIVATI! Otkriveno je kolika plata čeka srpskog napadača!
Doskorašnji napadač Juventusa je sa Bešiktašom potpisao trogodišnji ugovor, sa platom od 7.500.000 evra po sezoni.
- Kada je reč o transferu profesionalnog fudbalera Dušana Vlahovića, sa igračem je potpisan trogodišnji ugovor, do kraja sezone 2028/29, koji stupa na snagu od sezone 2026/27. Igraču će za svaku fudbalsku sezonu biti isplaćena garantovana naknada u iznosu od 7.500.000 evra - javili su iz kluba.
Vlahović (26) je bio bez kluba od 1. jula ove godine, kad mu je istekao ugovor sa Juventusom.
Srpski napadač je prošle sezone za Juventus, u koji je došao u januaru 2022. godine iz Fjorentine u transferu vrednom više od 80 miliona evra, odigrao ukupno 23 utakmice i postigao 10 golova.
Tokom svog mandata u Juventusu zabeležio je ukupno 168 nastupa i 68 pogodaka.