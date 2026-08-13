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Doskorašnji napadač Juventusa je sa Bešiktašom potpisao trogodišnji ugovor, sa platom od 7.500.000 evra po sezoni.

- Kada je reč o transferu profesionalnog fudbalera Dušana Vlahovića, sa igračem je potpisan trogodišnji ugovor, do kraja sezone 2028/29, koji stupa na snagu od sezone 2026/27. Igraču će za svaku fudbalsku sezonu biti isplaćena garantovana naknada u iznosu od 7.500.000 evra - javili su iz kluba.

Vlahović (26) je bio bez kluba od 1. jula ove godine, kad mu je istekao ugovor sa Juventusom.

Srpski napadač je prošle sezone za Juventus, u koji je došao u januaru 2022. godine iz Fjorentine u transferu vrednom više od 80 miliona evra, odigrao ukupno 23 utakmice i postigao 10 golova.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom svog mandata u Juventusu zabeležio je ukupno 168 nastupa i 68 pogodaka.