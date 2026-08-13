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Prodaja ulaznica za utakmicu plej ofa kvalifikacija za Ligu Konferencije za sezonu 2026/27 između FK Partizan i Hetafea koja je na programu u četvrtak 27.08.2026. u 21h počinje u petak 14.08.2026. od 10 časova online na sajtu www.ticketline.rs.

Cene ulaznica, po sektorima:

• JUG - 500 dinara

• ISTOK – 1.200 dinara

• ZAPAD BOČNO – 1.200 dinara

• ZAPAD CENTAR – 1.500 dinara

• LOŽE ISTOK – 5.000 dinara

• LOŽE ZAPAD – 10.000 dinara

1/5 Vidi galeriju Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Prodaja ulaznica na blagajni stadiona počinje u utorak 25.08.2026. i odvijaće se po sledećoj dinamici:

Utorak, 25.08. u radnom vremenu od 10 do 17 časova

Sreda, 26.08. u radnom vremenu od 10 do 17 časova

Četvrtak, 27.08. u radnom vremenu od 14 časova do početka utakmice