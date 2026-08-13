Prodaja ulaznica počinje u petak!
Fudbal
PARTIZAN SE OGLASIO POSLE PLASMANA U PLEJ-OF KVALIFIKACIJA ZA LIGU KONFERENCIJA! Grobari mogu na Hetafe za 500 dinara, evo kada počinje prodaja karata!
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Prodaja ulaznica za utakmicu plej ofa kvalifikacija za Ligu Konferencije za sezonu 2026/27 između FK Partizan i Hetafea koja je na programu u četvrtak 27.08.2026. u 21h počinje u petak 14.08.2026. od 10 časova online na sajtu www.ticketline.rs.
Cene ulaznica, po sektorima:
• JUG - 500 dinara
• ISTOK – 1.200 dinara
• ZAPAD BOČNO – 1.200 dinara
• ZAPAD CENTAR – 1.500 dinara
• LOŽE ISTOK – 5.000 dinara
• LOŽE ZAPAD – 10.000 dinara
Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport
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Prodaja ulaznica na blagajni stadiona počinje u utorak 25.08.2026. i odvijaće se po sledećoj dinamici:
Utorak, 25.08. u radnom vremenu od 10 do 17 časova
Sreda, 26.08. u radnom vremenu od 10 do 17 časova
Četvrtak, 27.08. u radnom vremenu od 14 časova do početka utakmice
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