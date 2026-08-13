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Beloruski predstavnik pobedio je posle produžetaka rezultatom 2:1, čime je ukupan rezultat izjednačen na 2:2, ali je Borac u penal-seriji bio bolji sa 4:2.

Borac Banjaluka Foto: Screenshot, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Borac je na revanš stigao sa minimalnom prednošću, pošto je prvi susret dobio sa 1:0. Utakmica je odigrana na neutralnom terenu u Mađarskoj zbog zabrane beloruskim klubovima da evropske mečeve organizuju u svojoj zemlji.

Regularni deo meča Vitebsk je dobio rezultatom 1:0, pogotkom Kleonisea  u nadoknadi prvog poluvremena,

Borac je do dragocenog gola stigao u 103. minutu. Matija Deket, koji je na teren ušao na početku produžetaka, zatresao je mrežu Vitebska i vratio svom timu ukupnu prednost.

Činilo se da će taj pogodak biti dovoljan za prolaz, ali je Vitebsk u petom minutu nadoknade drugog produžetka uspeo da produži dramu. Aleksandar Kontsevoj postigao je gol za 2:1 i odveo dvomeč u penal-seriju.

Borac je tada pokazao mnogo više prisebnosti. Stojan Vranješ, Amer Hiroš, Matija Deket i Sebastijan Erera bili su sigurni sa bele tačke, pa su Banjalučani realizovali sva četiri udarca.

Za Vitebsk su pogodili Volkov i Kontsevoj, dok Gnaka i Gomanov nisu uspeli da savladaju golmana Borca. Posle njihovih promašaja penal-serija je završena rezultatom 4:2.

Banjalučani će u plej-ofu igrati protiv norveškog Vikinga.

Norveški predstavnik biće favorit u tom dvomeču, ali je Borac protiv Vitebska pokazao da poseduje karakter potreban za evropske utakmice.

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