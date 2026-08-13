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Španski fudbaler Feran Tores od naredne sezone nosiće dres dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope Pari Sen Žermena.

1/6 Vidi galeriju Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Prelazak strelca pobedonosnog gola u finalu nedavno završneog Mundijala iz Katalonije u Pariza obelodanio je Fabricio Romano, koji tvrdi da su "sveci" za napadača izdvojili 50.000.000 evra i da je posao dogovoren.

Tores je ulazio u poslednju godinu ugovora sa Barselonom u koju je došao 2022. godine iz Mančester sitija, a pre toga je ovaj 26-godišnjak nosio dres Valensije u kojoj je i ponikao.

Feran će tako dodatno ojačati ofanzivu ekipe trenera Luisa Enrikea, koja se Kvarchelijom i Dembeleom već godinama izgleda zastrašujuće.

Na drugoj strani, "Park prinčeva" bi trebalo da napusti Bredli Barkola. Ovaj brzonogi ofanzivac će prema svim najavama uskoro zvanično postati novi fudbaler Liverpula.

Kurir sport / Sportske. net