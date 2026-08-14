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Dosadašnji fudbaler Parme Mateo Pelegrino potpisao je ugovor sa Fiorentinom, saopštio je klub iz Firence.

Detalji ugovora nisu saopšteni, ali italijanski mediji navode da je Pelegrino potpisao ugovor sa Fiorentinom do 2031. godine, dok je klub iz Firence za ovaj transfer izdvojio 25 miliona evra.

Pelegrino (24) je prošle sezone za Parmu odigrao 39 utakmica i postigao je 12 golova. On je pre Parme igrao za Platens, Estudijantes i Velez Sarsfild.

Fudbaleri Fiorentine će 24. avgusta u prvom kolu Serije A gostovati Romi.

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