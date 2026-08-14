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Albert Rijera, novi trener FK Crvena zvezda, punu afirmaciju stekao je u Sloveniji gde je sa velikim uspehom radio kao šef struke u Olimpiji i Celju.

FK Crvena zvezda dogovorila je saradnju sa Albertom Rijerom na dve godine, a španski trener uskoro bi trebalo da bude predstavljen zvezdaškoj i srpskoj sportskoj javnosti.

Albert Rijera kao trener Ajntrahta iz Frankfurta Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Insajderski info iz Slovenije

- Čujem da vam u Srbiju dolazi strašni Albert Rijera! Sigurno će biti atrakcija - bila je prva konstatacija kolege novinara iz Slovenije, kada je Kurir pokušao da sazna kakav je Španac kao stručnjak, ali i u komunikaciji sa pripadnicima "sedme sile".

Naravno, interesovalo nas je šta znači "strašan", jer je već poznato da je Albert Rijera neobičnog karaktera, što je pokazao nekoliko puta tokom karijere. A, kolegi iz Slovenije nije trebalo postavljati previše pitanja.

Saznali smo da je Albert Rijera "pravi Španac", vrućeg, latino temperamenta. Čovek koji vrlo lako ulazi u konfrontaciju sa novinarima, ali i sa igračima. Voli red, rad i mir u svlačionici, te da njegova bude poslednja. Ne trpi nedisciplinu od strane fudbalera sa kojima radi. I sa njim nema rasprave. Sve mora da bude po njegovom. U suprotnom... Nije za papir. Stvoren za Balkan i prilike kod nas.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Čistka u svlačionici

Jasno je da će neki fudbaleri otpasti. To je najavio i generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić na konferenciji u sredu, kada je govorio o trenutnom stanju u klubu, posle ostavke Dejana Stankovića i neplaniranog ranog ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Nema Crvena zvezda mnogo vremena da čeka Alberta Rijeru, a veliki ispit za Španca biće već narednog četvrtka, kada na Marakanu dolazi Viktorija iz Plzenja, u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope.

Albert Rijera je trener koji ne voli prenatrpanu svlačionicu, a Crvena zvezda trenutno ima baš veliki broj igrača koji konkurišu za prvi tim. I još jedna važna stvar, kada je Španac u pitanju - ne voli neposlušne fudbalere. Za njih nema žutog kartona, već odmah sledi crveni i momentalno isključenje.

Albert Rijera imaće pune ruke posla u FK Crvena zvezda Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezda igra totalno drugačije od drugih

A, sad ono što interesuje sve navijače Crvene zvezde. Albert Rijera donosi totalno drugačiji fudbal od onoga koji smo poslednjih godina gledali na Marakani. Potpuno drugačije od načina rada, primene taktike i tehničkih detalja, do treninga i spremanja utakmice. Albert Rijera je Španac, pa će se tako razmišljati i raditi na Marakani. Fudbaleri Crvene zvezde više neće igrati kroz tranziciju i kako voli Rijera da kaže "takva smaranja".

Albertu Rijeri je najvažnije da ima podršku uprave, konkretno glavnog čoveka u klubu, a to je Zvezdan Terzić. Ukoliko to oseti i dobije, procena kolege iz Slovenije je da sa Crvenom zvezdom može da napravi velike i mnogo dobre stvari u budućnosti.

Baš tako je radio u Celju, gde ga je bogati gazda Rus Valerij Kolotilo u svemu podržavao. Zato je Celje prošle sezone bilo hit u Ligi konferencije, gde je stiglo do četvrtfinala i gdu su tesno poraženi od Fjorentine u dvomeču, ukupnim rezultatom 3:4. U Sloveniji Celje predvođeno Rijerom nadmoćno je osvojilo titulu, i imalo čak 12 bodova više od favorizovanog Maribora.

Rijera će tražiti njegovu podršku - Zvezdan Terzić Foto: Starsport

Blok predsedniku i novinarima

Recimo, dok je Albert Rijera radio u Olimpiji iz Ljubljane, nije imao podršku čelnih ljudi, a samim tim i bilo kakvu komunikaciju sa njima. U Olimpiji je Španac prosto blokirao telefonski broj predsednika i poslovnog direktora. Nije želeo da komunicira sa njima. Na kraju se pokupio i otišao.

Što se tiče komunikacije sa novinarima, njegovo pravilo je da ne daje intervjue. Sem u retkim prilikama... Baš retkim. Njegov teren su pres konferencije, koje voli i u kojima uživa. Slovenačke kolege kažu da je tu najjači. A, to ćemo mi u Srbiji videti uskoro...