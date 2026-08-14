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Hiljade pristalica je stiglo na aerodrom kako bi pozdravilo novog centarfora njihove ekipe. Dušan Vlahović je dogovorio sve uslove i potpisao ugovor sa Bešiktašom nakon što je istekao onaj koji je imao sa Juventusom.

A, srpski reprezentativac je u privatnom avionu imao i lepo društvo - stjuardesu koja je bila zadužena za let iz Beograda u Istanbul.

Sani Sarametova je objavila nekoliko fotografija iz aviona koje su nastale tokom leta. Na jednoj od fotografija ona pozira upravo sa Vlahovićem.

"Više od sedam godina radim u avijaciji i ovo je jedna od retkih fotografija sa putnicima na koju su me piloti nagovorili. U turskoj poslovnoj avijaciji prvi put sam videla toliku ljubav prema fudbalu. Let koji ću dugo pamtiti", poručila je Sani i poželela Vlahoviću sreću u novom timu.

Pogledajte kako izgleda Sani Sarametova:

Sani Sarametova Foto: Instagram

Podsetimo, Dušan Vlahović je potpisao trogodišnji ugovor koji ističe na kraju sezone 2028/29. Klub je objavio i detalje, odnosno zaradu srpskog reprezentativca, pa je javnosti tako poznato da će za svaku godinu zaraditi 7.500.000 evra.

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Bonus video:

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Dušan Vlahović digao tri prsta u Istanbulu Izvor: Besiktas JK/Youtube