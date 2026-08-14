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Srpski fudbaler Dušan Vlahović i italijanski stručnjak Vićenco Italijano ponovo udružuju snage, ovoga puta u Bešiktašu. O novom pojačanju istanbulskog kluba i obnovi saradnje govorio je upravo šef stručnog štaba Bešiktaša.

Vlahović je u Istanbulu dočekan uz velike počasti, a Italijano ne krije zadovoljstvo što će ponovo sarađivati sa srpskim napadačem, sa kojim je već uspešno delio dane u Fiorentini.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Veoma dobro poznajem Dušana Vlahovića, zajedno smo uradili velike stvari. On je igrač željan uspeha. Agresivan igrač za pobedu i još uvek veoma mlad. Radiće divne stvari u dresu Bešiktaša - rekao je Vićenco Italijano.

Kormilar turskog tima uveren je da su navijači dobili vrhunskog špica koji će doneti prevagu na terenu.

- Naravno, razgovarali smo, veoma je srećan što je došao u Bešiktaš i u mojim očima, on je pravi šampion. Igraćemo da bismo ga naterali da postiže golove. Ubeđen sam da će naši navijači biti oduševljeni sa Vlahovićem. Bešiktaš sada ima neverovatnu devetku - dodao je on.

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