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Enco Fernandez dao je potvrdan odgovor Mančester sitiju i trenutno čeka da Čelsi da zeleno svetlo za njegov prelazak na "Etihad".

Čelsi je početkom ove sedmice postavio jasne uslove - rok za potencijalnu ponudu je petak u 17:00 časova, a iznos mora biti tačno 120.000.000 evra, inače do pregovora neće ni doći.

Pouzdana argentinska novinarka Veronika Brunati, izuzetno bliska tamošnjim reprezentativcima, potvrdila je da je Fernandez dogovorio sve lične uslove. Ključnu ulogu u pregovorima odigrao je Enco Mareska, a na "Etihadu" se nadaju da će Čelsi popustiti i u prvoj fazi bar produžiti zadati rok.

1/6 Vidi galeriju Enco Fernandez, crveni karton u finalu Svetskog prvenstva Foto: Seth Wenig/AP, AP/Stephanie Scarbrough, Frank Franklin II/AP

U Mančester sitiju imaju jasnu finansijsku računicu: transferi Rodrija i Tiđanija Rejndersa pokrivaju visinu ovog obeštećenja. Ipak, u klubu veruju da bi Čelsi na kraju mogao da pristane i na sumu manju od zahtevanih 120.000.000 evra.

Inače, Fernandez je u Čelsi stigao u zimu 2023. godine upravo za taj iznos, zbog čega u Londonu veruju da na osnovu njegovih kvaliteta trenutno mogu u potpunosti da povrate uloženi novac. Argentinski vezista je do sada za Čelsi odigrao 169 utakmica, postigao 31 gol, zabeležio 30 asistencija i stigao do uloge jednog od kapitena.

Ukoliko dođe do realizacije transfera, Enco Fernandez viđen je kao direktna zamena za Rodrija i idealan partner u veznom redu uz Eliota Andersona.

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