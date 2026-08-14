Slušaj vest

Hulijan Alvarez prihvatio je odluku rukovodstva Atletiko Madrida da ne može da pređe u Barselonu i ostaje u timu za predstojeću sezonu.

Kako prenose insajderi bliski madridskom klubu, argentinski napadač se izvinio saigračima zbog javnog insistiranja na odlasku. Poručio im je da ostaje maksimalno posvećen timu, baš kao i tokom prethodne dve sezone. Alvarez je takođe odlučio da više ne traži sastanak sa upravom i da neće biti daljih nesuglasica u vezi sa njegovim transferom.

Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez  Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Na ovakav rasplet uticala je i povreda Aleksandera Serlota, koji će pauzirati više od mesec dana. Nakon što je klub prethodno napustio Antoan Grizman, rukovodstvo Atletika ni u jednom trenutku nije želelo da ostane i bez Argentinca.

Očekuje se da Alvarez bude na raspolaganju treneru već na otvaranju sezone, 19. avgusta, kada na stadionu "Metropolitano" gostuje Malaga.

Sada ostaje da se vidi naredni potez Barselone. Argentinac je bio jedina i najveća želja trenera Hansija Flika i sportskog direktora Deka, zbog čega su u Kataloniji ranije odbijali mogućnost pripremanja alternativnih rešenja.

Ne propustiteFudbalOPŠTI HAOS U ŠPANIJI! Barseloni preti ŽESTOKA KAZNA! U centru pažnje je Argentinac!
Lionel Mesi Leo Mesi Hulijan Alvarez
FudbalHAOS U ŠPANIJI! VELIKANI KRENULI SA TUŽBAMA! Atletiko goni Barselonu zbog Alvareza, sada je stvarno OTIŠLO PREDALEKO!
Hulijan Alvarez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska
FudbalMADRID GORI! BARSELONI ODBIJENA PONUDA OD 100 MILIONA, ONI JE POJAČALI! Vicešampion sveta bi uskoro mogao da zabije navijačima nož u leđa
Hulijan Alvarez i Leo Mesi
FIFA WC 2026SRUŠIO SNOVE ŠVAJCARCIMA SPEKTAKULARNIM GOLOM, PA OTVORIO DUŠU! Junak Argentine Hulijan Alvarez blista od sreće: "Ostala su nam još dva koraka do cilja!"
Hulijan Alvarez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska

 BONUS VIDEO:

01:13
Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026 Izvor: Instagram