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Hulijan Alvarez prihvatio je odluku rukovodstva Atletiko Madrida da ne može da pređe u Barselonu i ostaje u timu za predstojeću sezonu.

Kako prenose insajderi bliski madridskom klubu, argentinski napadač se izvinio saigračima zbog javnog insistiranja na odlasku. Poručio im je da ostaje maksimalno posvećen timu, baš kao i tokom prethodne dve sezone. Alvarez je takođe odlučio da više ne traži sastanak sa upravom i da neće biti daljih nesuglasica u vezi sa njegovim transferom.

1/7 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Na ovakav rasplet uticala je i povreda Aleksandera Serlota, koji će pauzirati više od mesec dana. Nakon što je klub prethodno napustio Antoan Grizman, rukovodstvo Atletika ni u jednom trenutku nije želelo da ostane i bez Argentinca.

Očekuje se da Alvarez bude na raspolaganju treneru već na otvaranju sezone, 19. avgusta, kada na stadionu "Metropolitano" gostuje Malaga.

Sada ostaje da se vidi naredni potez Barselone. Argentinac je bio jedina i najveća želja trenera Hansija Flika i sportskog direktora Deka, zbog čega su u Kataloniji ranije odbijali mogućnost pripremanja alternativnih rešenja.

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