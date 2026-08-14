ZVEZDA KRENULA U POHOD NA TROFEJE: Crveno-beli započeli pripreme za predstojeću futsal sezonu!
Futsaleri Crvene zvezde započeli su pripreme za predstojeću sezonu.
Crveno-beli će se ponovo naći u prvoligaškom karavanu, a sudeći po pojačanjima koja su stigla u klub - ambicije će biti najviše moguće.
Dres Zvezde su u ovom prelaznom roku zadužili Aleksandar Pavlović, Marko Đurić, Nikola Lazarević, Nikola Polić, Mladen Kocić, Milorad Bojić, Aleksandar Gavrilović i Željko Arsić, dok su iz kluba otišli Srđan Brkić, Aleksandar Poljašević, Vladislav Vier, Aleksandr Diačkov i Budimir Borisavljević.
Četa Zorana Žigića Mikija Kapela i njegovog kolege Vladimira Vukosavljevića, prvi deo priprema odradiće u Beogradu, zatim sledi put u Vrnjačku Banju, pa povratak u prestonicu Srbije i završno uigravanje za sezonu koja počinje 20. septembra.
Šta su o početku priprema rekli Mladen Kocić i Vladimir Lazić, možete čuti u sledećim snimcima.
Podsetimo, uz Crvenu zvezdu će se sledeće sezone u Prvoj futsal ligi Srbije naći još i Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.
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