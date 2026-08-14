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Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić u sredu je otkrio da će svlačionica crveno-belih morati dobrano da se isprazni do kraja prelaznog roka.

To se slaže sa željom novog trenera Crvene zvezde Alberta Rijere, koji prema saznanjima Kurira ne želi previše igrača, već optimalan broj sa kojima može da radi i na koje želi da se osloni.

Mnogi će morati da napuste Marakanu - Zvezdan Terzić Foto: Starsport

Terzić najavio promene

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić, na konferenciji u sredu, rekao je:

- Zvezda ima veliki broj igrača. Nama trenira još igrača van ovih 22, i to igrači koji su pobedili Lil. Zvezda ima ogroman broj fudbalera i moramo se rasteretiti zbog svega. Nije isto kada igrate Ligu šampiona, Ligu Evrope ili Ligu konferencije, niko nam nije poklanjao pare ni ranije, ali rešavaćemo to.

- Najtraženiji igrač Zvezde je Bađo, koji trenira u odvojeno, mi svaki dan imamo bar po tri upita klubova iz zapadne Evrope za njega.

Tomas Handel i Mahmudu Bađo mogli bi uskoro da napuste Marakanu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda ima 33 igrača

FK Crvena zvezda trenutno ima 33 fudbalera u svlačionici. Neki od njih poput Mahmuda Bađa, Tomasa Handela, Vladimira Lučića, Rodrigaa i Šavija Babike trenirali su odvojeno od ostatka ekipe, dok je trener bio Dejan Stanković. Bilo je očigledno da on na njih ne računa. Postavlja se logično pitanje, da li će za njih status biti promenjen kod novog trenera Alberta Rijere, jer je jasno da će Španac na delu hteti da vidi sve igrače koje ima Crvena zvezda. Posle toga će sam doneti odluku ko mu je potreban, a ko ne, za ostatak sezone.

Ne treba zaboraviti da pravilo FSS kaže, da u svakoj utakmici srpske Superlige na terenu moraju biti dva bonus igrača. Albert Rijera će morati da odluči kojim klincima iz Omladinske škole Crvene zvezde će ukazati poverenje. Dosad su izbor bili Vasilije Kostov, Savo Radanović i Stefan Gudelj. Minute su imali Dimitrije Šarić i Matej Strika. Istima su se nadali Matej Gaštarov i Luka Zarić. Talentovani Adem Avdić je povređen i njegov povratak je planiran tek na zimu. Albert Rijera će proceniti ko mu je od njih potreban, a možda će osvanuti i ime još nekog mladog igrača među prvotimcima Crvene zvezde.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Biće dosta tumbanja

Jasno je da Crvena zvezda trenutno ima destoricu, a možda i više fudbalera viška, jer Albert Rijera u prvom timu želi 23 igrača. Eventualno još jednog ili dvojicu mladih na taj broj. Ne treba zaboraviti da je vrlo moguće da Španac poželi da mu se dovede i još nekoliko fudbalera po njegovom ukusu, pa je jasno da će morati da dođe do većeg broja planiranih, ali i neplaniranih odlazaka.

Ne treba smetnuti s uma da je Crvena zvezda posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoela Ber Ševe izgubila 30 miliona evra. A, taj novac će morati da bude nadoknađen plasmanom u Ligu Evrope, ali i kroz transfere velikog broja fudbalera. Jasno je da će Zvezdan Terzić, sa saradnicima Mitrom Mrkelom i Markom Marinom morati da intenzivno radi narednih nedelja.

Jedan od najcenjenijih u Crvenoj zvezdi - Nair Tiknizjan na meču protiv Hapoela Ber Ševe Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tiknizjan na ceni

Nema sumnje, ni najmanje, da u narednom periodu treba očekivati jednu sasvim drugačiju Crvenu zvezdu, u odnosu na sezone kako je izgledala ranije. Albert Rijera gaji potpuno drugačiji stil fudbala u odnosu na Dejana Stankovića, Vladana Milojevića ili Baraka Bahara, uz to i sasvim različit pristup fudbalerima, kako u svlačionici, tako i na treninzima, te utakmicama.

Dosad je poznato da Crvena zvezda ima unosne ponude za Naira Tiknizjana (5 miliona evra od Olimpijakosa), Jung Vu Seola (izlazna klauzula od 5,5 miliona evra), Džeja Enema (8 miliona evra, do Frozinonea i moskovskog CSKA). Vasilije Kostov je projekat kluba i Crvena zvezda neće da ga proda ispod 20 miliona evra, a za mladog fudbalera interesovanje postoji od strane Intera, Borusije Dortmund, Fulama, Arsenala...

Šta će biti sa njima - Aleksandar Katai, Mirko Ivanić i Marko Arnautović Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Senatori i novi trener Rijera

U Crvenoj zvezdi ne bi imali ništa protiv da se reše Tomasa Handela, Vladimir Lučića, Rodrigaa i Šavija Babike. Dozvolu za odlazak, u slučaju dobre ponude, dobiće Franklin Tebo Učena, Nikola Stanković, Timi Maks Elšnik i Bruno Duarte. Biće zanimljivo videti kakav status će kod novog trenera Alberta Rijere imati "senatori" Aleksandar Katai, Mirko Ivanić, Rade Krunić, Marko Arnautović i Miloš Veljković.

Tu su i novajlije koje je doveo Dejan Stanković - Abu Fani, Osman Bukari, Derik Lukasen, Mohamed Čam, Loizos Loizu i Kristijan Balov. I status Strahinje Erakovića mora da se reši do kraja avgusta, jer ukoliko Crvena zvezda ne aktivira klauzulu, on mora da se vrati u Zenit iz Sankt Peterburga.