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Aleksandar Janković je uporedio ispadanje iz kvalifikacija ove sezone sa čuvenom utakmicom protiv Liverpula i pobede srpskog kluba u novembru 2018. godine.

"Budžet ne znači ništa. To smo videli više puta - protiv Pafosa, Hapoela, ali i Liverpula. Nekontrolisano dovođenje stranaca i velika frekvencija igrača predstavljaju samouništenje kontinuiteta u ekipi", rekao je Janković za "RTS".

"Zvezda je 2018. godine pobedila Liverpul sa šestoricom igrača sa srpskim pasošem u startnih 11 i bez ijednog stranca na klupi.Uz njih su bili i Milan Borjan, Filip Stojković i Marko Marin, koji su naši igrači, iako imaju druge pasoše. Protiv Hapoela je imala devet stranaca u startnoj postavi i još sedmoricu na klupi - ukupno 16. Svi su neuporedivo više plaćeni od igrača koji su pre osam godina pobedili Liverpul, budućeg šampiona Evrope. Bilo bi suludo ubeđivati javnost da je to pravi put".

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Tokom utakmice sa zapadne i istočne tribine su se čuli povici protiv uprave kluba.

"Ljudi na zapadnoj i istočnoj tribini nisu hiroviti i ne skandiraju protiv uprave zbog jedne utakmice, već zbog dužeg perioda ili koncepta sa kojim se ne slažu. Trener nikada ne može da bude jedini krivac, naročito kada postoji velika frekvencija igrača i kada novajlije imaju neuporedivo veće ugovore čak i od svojih rivala na terenu", rekao je Janković i dodao:

"Neophodno je otvoriti i nepopularna pitanja, jer Zvezda gubi kontakt sa sopstvenom publikom. Stariji navijači primećuju da je broj ljudi na stadionu manji i da atmosfera, po kojoj je Zvezdin stadion bio prepoznatljiv u Evropi, više nije toliko užarena i, pod navodnicima, neprijateljski nastrojena prema protivnicima".

Poručio je nekadašnji trener Zvezde da taj klub nije dovoljno dobar za elitno evropsko takmičenje.

"Kvalitativno, mislim da Zvezda nije imala tim za Ligu šampiona. Verujem da to znaju i ljudi iz kluba, jer bi letnje akvizicije, da je drugačije, bile na terenu u najvažnijem trenutku sezone, protiv Hapoela, a ne na klupi. To se ponavlja iz godine u godinu. Zvezda se nije adekvatno ni pojačala ni pripremila za Ligu šampiona".

Crveno-beli će plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv Viktorije iz Plzenja.

"Nadam se prolasku i smatram da je on izuzetno važan, bez obzira na sve teške teme koje moraju da budu otvorene. Poraz od Hapoela je višeslojan. Pored onoga što se dogodilo na terenu, važan je i broj domaćih igrača - Hapoel je imao sedmoricu Izraelaca u startnih 11, a Zvezda samo dvojicu naših. To je snažna indikacija".

Na kraju se Janković osvrnuo i na nacionalni UEFA koeficijent.

"Treći sloj poraza od Hapoela odnosi se na evropski koeficijent i bodove koje polako gubimo. Neuspeh protiv Plzenja mogao bi da spusti srpski fudbal još niže, a već smo u slobodnom padu, jer je Zvezda jedini naš klub koji poslednjih sezona osvaja značajnije Uefine bodove. Već sledeće sezone mogli bismo da izgubimo status nosioca u poslednjem kolu kvalifikacija i da umesto Hapoela ili Sabaha dobijemo Ajaks, Fejenord ili timove iz najjačih liga. Biće nam sve teže ako ne preokrenemo ovaj trend".

Kurir sport/RTS

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