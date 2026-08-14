PARTIZAN U FINALU! Crno-beli klinci pod komandom Ivana Radovanovića blistaju u Kini
Posle gotovo tri meseca, sve je spremno za početak Omladinske lige Srbije. Partizan je na premijeri trebalo da ugosti OFK Beograd, ali meč je odložen zbog obaveza na turniru u Kini.
Pod dirigentskom palicom Ivana Radovanovića, crno-bele bebe plasirale su se u finale. U polufinalu su pobedili Guandong (5:3), u strelce su se upisali Nikolić dva puta, Milvud, Batak i Velimirović.
Beograđani će u borbi za prvo mesto igrati protiv tajlandskog Buriram junajteda, a timovi se već poznaju pošto su u grpnoj fazi ukrstili koplja i remizirali - 3:3.
Izabranici Ivana Radovanovića na ovom turniru su: Šekularac, Zdjelarić, Nikolić, Hasanović, Ilić, Milenković, Pantić, Mileusnić, Milovankić, Nestorović, Batak, Jamato, Mavrić, Nikić, Raković, Velimirović, Marković, Spasojević, Milvud, Gmitrović.