Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Posle gotovo tri meseca, sve je spremno za početak Omladinske lige Srbije. Partizan je na premijeri trebalo da ugosti OFK Beograd, ali meč je odložen zbog obaveza na turniru u Kini.

Pod dirigentskom palicom Ivana Radovanovića, crno-bele bebe plasirale su se u finale. U polufinalu su pobedili Guandong (5:3), u strelce su se upisali Nikolić dva puta, Milvud, Batak i Velimirović.

Beograđani će u borbi za prvo mesto igrati protiv tajlandskog Buriram junajteda, a timovi se već poznaju pošto su u grpnoj fazi ukrstili koplja i remizirali - 3:3.

Izabranici Ivana Radovanovića na ovom turniru su: Šekularac, Zdjelarić, Nikolić, Hasanović, Ilić, Milenković, Pantić, Mileusnić, Milovankić, Nestorović, Batak, Jamato, Mavrić, Nikić, Raković, Velimirović, Marković, Spasojević, Milvud, Gmitrović.