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Adem Ljajić se nalzi pred povratkom u srpski fudbal, pošto je sve izvesnije da će nakon razgovora o raskidu ugovora i napuštanja Sarajeva, gde je bio izrazito nezadovoljan, svoju bogatu karijeru nastaviti u Super ligi Srbije.

Kada i zvanično postane slobodan igrač, pred njim će se naći velika dilema koja intrigira kompletnu sportsku javnost, a izbor se praktično svodi na samo dva kluba – Partizan ili Novi Pazar.

Sa jedne strane, povratak u Humsku probudio bi uspomene na dane kada je kao golobradi mladić i jedan od najvećih talenata srpskog fudbala krčio put ka velikoj evropskoj sceni, pa bi crno-beli u njemu dobili preko potrebno iskustvo i kreaciju na terenu.

Sa druge strane nalazi se zov zavičaja i rodnog Novog Pazara, kluba u kojem je već jednom izazvao neviđenu euforiju i doneo istorijske dane fudbala u taj grad, gde ga navijači i danas smatraju istinskim božanstvom.

Gde god na kraju bude prelomio da nastavi karijeru, jedno je sigurno – Ljajićev povratak na terene Superl ige Srbije biće jedan od najvećih transfer događaja godine, a sve što preostaje jeste da se završe formalnosti oko papira sa Sarajevom i da se ozvaniči odluka koja se čeka sa velikim nestrpljenjem.

Adem Ljajić Foto: Starsport

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