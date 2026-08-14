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Leo Derik je osuđen u Kuritibi na ukupno 13 godina zatvora zbog dva krivična dela silovanja nad bivšom partnerkom. Presudu je 12. avgusta donelo Drugo odeljenje za nasilje u porodici i prema ženama u Kuritibi.

Sud je za svako od dva dela odredio kaznu od po šest godina i šest meseci, a kazne su sabrane. Određen je početni režim izdržavanja kazne u zatvoru, uz dodatnu obavezu isplate ukupno 20.000 brazilskih reala na ime minimalne naknade za nematerijalnu štetu.

Slučaj se odnosi na događaje iz decembra 2023. i februara 2024. godine. Postupak je vođen iza zatvorenih vrata, a sud je u donošenju odluke uzeo u obzir iskaz žene i druge dokaze koji su se pojavili tokom postupka.

Ipak, važno je naglasiti da ova odluka nije konačna. Derik odbacuje optužbe i tvrdi da su seksualni odnosi bili sporazumni. Njegova odbrana najavila je žalbu, a fudbaler će se tokom žalbenog postupka braniti sa slobode.

Posebno je zanimljivo to što je brazilsko tužilaštvo tokom završnice postupka zatražilo oslobađanje fudbalera, ukazujući na neslaganja u iskazima i nedostatak dokaza koji bi, prema njihovoj oceni, bili dovoljni za osuđujuću presudu. Sud je, međutim, zaključio da je celokupan dokazni materijal dovoljan za utvrđivanje njegove odgovornosti.

Iz Atletiko Paranensea su se oglasili nakon što su saznali za odluku suda. Klub je saopštio da neće komentarisati detalje slučaja jer se postupak vodi pod oznakom tajnosti, ali je potvrdio da prati razvoj situacije.

Leo Derik ima 21 godinu i prošao je omladinsku školu Atletiko Paranensea. U prvi tim stigao je 2023. godine, a tokom 2026. nastupio je na 17 utakmica za klub.

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