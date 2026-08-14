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Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je imena sudija za predstojeći dvomeč plej-ofa Lige konferencija između Hetafea i Partizana, koji predstavlja jedan od najvažnijih susreta za crno-bele u poslednjih nekoliko godina. Pravdu na ovim utakmicama deliće Letonac Andris Treimanis i Švajcarac Urs Šnajder.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Prvi meč u Madridu poveren Letoncima i VAR timu iz Italije

U prvom duelu, koji se igra 20. avgusta u Madridu od 21 čas, glavni sudija na centru biće Andris Treimanis. Pomoćnici uz aut-linije biće njegovi sunarodnici Haralds Gudermanis i Aleksejs Spasenikovs, dok je za četvrtog arbitra određen takođe Letonac Aleksandrs Golubevs.

Što se tiče VAR sobe, ulogu glavnog arbitra obavljaće Italijan Luka Paireto, dok će mu asistent biti Letonac Vitalijs Spasjonikovs.

Švajcarska sudijska ekipa u revanšu u Beogradu

Revanš utakmica u Beogradu, zakazana za 27. avgust u 21 čas, proteći će u znaku kompletnog sudijskog tima iz Švajcarske.

Glavni arbitar biće Urs Šnajder, a pomagaće mu Marko Curher i Benjamin Curher. Četvrti sudija na tom meču biće Sven Volfensberger. U VAR sobi dužnost glavnog arbitra obavljaće Lukas Fandrih, dok će ulogu asistenta imati Mikele Šmelcer.

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