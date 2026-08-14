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Crvena zvezda je dobila novog trenera, a analiza rada Alberta Rijere pokazuje da crveno-bele očekuje trener sa vrlo jasnom fudbalskom filozofijom – posed, visok presing, kontrola utakmice i velika taktička fleksibilnost.

Kurir Vam donosi ekskluzivnu stručnu analizu eksperata iz Nemačke na temu - Albert Rijera.

Rijera, 43-godišnji Španac sa Malorke, iza sebe ima ozbiljnu igračku karijeru. Nosio je dresove Espanjola, Mančester sitija, Liverpula, Galatasaraja i Votforda, dok je za reprezentaciju Španije odigrao 16 utakmica. Trenerski put počeo je kao pomoćnik u Galatasaraju, a potom je samostalno radio u Olimpiji iz Ljubljane, Celju, Bordou i Ajntrahtu iz Frankfurta.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Već u prvoj sezoni kao šef struke napravio je veliki rezultat. Sa Olimpijom je osvojio i prvenstvo i Kup Slovenije, dok je sa Celjem u sezoni 2024/25 stigao do trofeja u nacionalnom kupu.

A kakav fudbal zapravo igra Rijera?

Tu se krije možda i najzanimljiviji deo priče.

Analiza njegovog rada pokazuje da je posed lopte jedna od glavnih karakteristika njegovih ekipa. U čak 44 odsto analiziranih utakmica posed je bio dominantna odlika, dok je visok presing bio izražen u 37 odsto mečeva. Igra iz duboke tranzicije mu je, s druge strane, najmanje karakteristična. Prvi njegov "plus".

Najčešće polazi od formacije 4-3-3, ali nije trener koji se slepo drži jedne postavke. Sistem prilagođava igračima koje ima na raspolaganju, ali i protivniku. Drugi "plus".

U napadu traži veliku slobodu. Klasična „devetka“ i dva krila menjaju pozicije, dok vezni igrači imaju zadatak da se kreću između linija i učestvuju u kontroli ritma. Defanzivno, ideja je da se protivniku što ranije zatvore opcije za pas i da ekipa kolektivno ostane kompaktna.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Drugim rečima – Rijera ne želi da njegova ekipa čeka šta će protivnik uraditi. Želi da ona diktira utakmicu.

To potvrđuju i brojke iz njegove trenerske karijere. Prosečan posed njegovih ekipa iznosi čak 61 odsto, dok je PPDA 6,7, što govori o veoma intenzivnom presingu. Posebno se izdvaja „Change Index“ od 7,9, koji pokazuje koliko Rijera ume da utiče na utakmicu izmenama i reakcijama tokom samog meča. To je nova stavka na tasu "za Rijeru".

Ajntraht je najbolji primer

Poslednji period u Ajntrahtu daje možda najkonkretniju sliku onoga što Rijera može da donese Zvezdi.

Pod njegovim vođstvom nemački tim je u 14 utakmica imao prosek od 1,21 boda po meču, ali je istovremeno napravio veliki pomak u kontroli igre. Ajntraht je imao 58,1 odsto poseda, što je bilo drugo mesto u Bundesligi, dok je primio samo 20 golova – uz četvrto mesto po očekivanim primljenim golovima.

Posebno je impresivan podatak o njegovim intervencijama tokom utakmica. „Change Index“ u Ajntrahtu iznosio je čak 9,4 od 10.

Analiza pokazuje i da je Rijera podigao nivo presinga: PPDA je sa 9,46 kod njegovog prethodnika pao na 8,38. Istovremeno je posed porastao sa 51,8 na 58,1 odsto, dok je broj primljenih golova po utakmici drastično smanjen – sa 2,2 na 1,4.

Zvezda mu veoma odgovara

Možda najzanimljiviji podatak cele analize odnosi se upravo na Crvenu zvezdu. I tu dolazimo do suštine i odgovora na pitanje zašto mu je uprava Zvezde dala ogromno poverenje.

Procena kompatibilnosti Rijere sa aktuelnim sastavom crveno-belih iznosi čak 82 odsto. Još bolje ocenjeni su aspekti igre bez lopte – 94 odsto – dok je uklapanje u presing procenjeno sa čak 92 odsto. Za tranziciju je procena maksimalnih 100 odsto.

I po linijama terena brojke su visoke: napad 85 odsto, vezni red 81, a odbrana 84 odsto.

To praktično znači da Rijera, u Zvezdi ne bi morao da pravi potpunu revoluciju kako bi nametnuo svoj stil. Sastav koji ima na raspolaganju već pokazuje visok stepen kompatibilnosti sa njegovim zahtevima.

U momentu kada trener dolazi na već gotov tim - to je ključna stvar.

Temperament kao posebna priča

Rijera je poznat i po temperamentu. Ekskluzivna analiza u koju smo imali uvid ga opisuje kao veoma direktnu i pragmatičnu ličnost, što se uklapa u njegovu trenersku filozofiju.

Na njega su tokom igračke i trenerske karijere uticali treneri različitih stilova – od Ernesta Valverdea, preko Luisa Aragonesa, do Fatiha Terima. Iz tog iskustva, prema analizi, spojio je špansku strukturu, italijansku pažnju prema detaljima i turski mentalitet.

Zato će Rijera u Zvezdi biti mnogo više od trenera koji bira formaciju i sastav.

Njegova ideja je jasna – Zvezda treba da ima loptu, da pritiska visoko, da kontroliše prostor i da protivniku što ranije oduzme mogućnost da organizuje igru.