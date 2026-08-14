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Barselona je spremila alternativna rešenja jer će se transfer Hulijana Alvareza jako teško ostvariti.

Prema navodima, Žorž Mikautadze nije po ukusu trenera Hansija Flika, koji smatra da je obeštećenje od 60 miliona evra preveliko. Nemački stručnjak je zbog toga okrenut jeftinijoj opciji, napadaču koji bi pristao na ulogu u rotaciji, a izbor je pao na Luisa Suareza.

Imenjak legendarnog Urugvajca, koji je obeležio zlatnu eru Katalonaca, trenutno pruža odlične partije u dresu lisabonskog Sportinga. Na 54 utakmice postigao je 38 golova i upisao devet asistencija.

1/4 Vidi galeriju Luis Suarez Sporting Lisabon Foto: Valter Gouveia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kolumbijski napadač ima 28 godina, a najzvučniji klub u njegovoj dosadašnjoj karijeri bio je Olimpik Marsej. U Francuskoj se nije najbolje snašao, odigravši svega 11 mečeva uz tri postignuta pogotka. Ključni period u njegovoj karijeri bila je epizoda u Almeriji, gde je na 79 utakmica zabeležio učinak od 41 gola i 13 asistencija.

Upravo je iz Andaluzije prošlog leta stigao u Sporting kao zamena za Viktora Đokereša. Portugalski klub ga je platio 23 miliona evra, što se pokazalo kao izuzetno isplativ potez.

Suarez bi za Barselonu predstavljao pristupačniji "plan B" i opciju sa klupe, dok bi poziciju „lažne devetke” po potrebi mogli da pokriju Dani Olmo, Entoni Gordon ili Fermin Lopez. Hansi Flik očigledno izbegava skupe napadače na tržištu, osim Alvareza, smatrajući da bi ostale skupe opcije bile nepotrebno trošenje novca.

Tržišna vrednost Luisa Suareza procenjuje se na 30 miliona evra, pa se veruje da bi Barselona za cifru malo iznad te sume mogla da zaključi transfer. Ostaje samo pitanje da li bi dolazak na "Kamp Nou" bio preveliki zalogaj za kolumbijskog napadača.

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